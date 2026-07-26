Um homem foi preso este domingo em Santa Bárbara d’Oeste por violência doméstica. A vítima estava no Hospital Edson Mano e a equipe da Guarda Municipal foi chamada para atender a ocorrência.
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL SANTA BÁRBARA D’OESTE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/LESÃO CORPORAL
DATA: 26/07/2026 HORA: 13:45 LOCAL: R. Carajás
EQUIPE: 01 VTR 150 ANJO DA GUARDA DA MULHER GCM G. LUIS GCM EMERSON
Apoio VTR 140 INSPETOR DOUGLAS GCM RAFAELA
VTR 115 CANIL SUBINSPETOR DENIS GCM NAZATTO
VTR 130 GCM BRANDÃO GCM MAYKEL
Por determinação do CICOMM a equipe de Anjo da Guarda da Mulher compareceu ao Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos, devido ter sido informado pelo GCM Gilmar que uma mulher vítima de violência doméstica estava em atendimento médico pelo local.
Woman with a beautiful hand touching the windowFoi realizado contato com a vítima C.R.C.S, envolvida 02, que estava com lesão visível na face, relatando ter sido agredida fisicamente há poucos instantes por seu ex-marido, posteriormente identificado como M.R.X.S, envolvido 01. Informou que embora estejam separados, ainda compartilham a mesma moradia e o desentendimento teria iniciado pelo motivo da vítima ter dito ao autor para que ele não comesse toda a comida que ela havia preparado, com a justificativa dos demais familiares não terem realizado a refeição.
Segundo a vítima, a discussão tomou maiores proporções com ofensas e xingamentos, já no quintal da residência o autor enfurecido a empurrou da cadeira, causando queda ao solo e ferimento na parte superior do olho esquerdo, devido ter batido a cabeça em um tronco de árvore. Em sequência, informou que o autor é usuário de entorpecentes, que não é a primeira vez que foi agredida e que já solicitou medida protetiva no passado.
Mesmo no domingo, GM foi à casa do ex-casal
Diante das características do indivíduo, a equipe se deslocou a Rua Carajás, 229, onde residem, logrando êxito em localizá-lo. Em contato, o autor confirmou a versão da vítima e recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica, sendo informado sobre seus direitos e conduzido até o plantão policial, não sendo necessário o uso de algemas, uma vez que não esboçou nenhuma reação. Após receber alta do atendimento médico a vítima foi conduzida a delegacia pela viatura 140 (Inspetor Douglas e GCM Rafaela).
Foi elaborado B.O/PC LD4129-1/2026 e a autoridade de plantão Dr. Marco Antônio Braga Rodrigues ratificou a voz de prisão flagrante, permanecendo M.R.X.S à disposição da justiça.
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