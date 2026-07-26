O novo período de inscrições para vagas em creche na rede municipal aberto pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, ocorre de 21 a 25 de setembro de 2026. Podem ser inscritos bebês nascidos até 25 de setembro de 2026 para o atendimento conforme a disponibilidade de vagas.

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As inscrições podem ser feitas nas Casas da Criança e Creches da rede municipal de Educação e nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras da Prefeitura, das 8h às 12h e das 13h até 16h, de segunda a sexta-feira.

Documentos pras Vagas

Para efetivar a inscrição, a família deve apresentar certidão de nascimento, RG e/ou CIN (Carteira de Identidade Nacional) da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante de trabalho da mãe da criança. Caso o endereço informado não seja o residencial, é essencial apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, explicou os detalhes do período de inscrições. “As crianças inscritas neste semestre serão chamadas para ingressar no próximo ano letivo. Desta forma, a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi se prepara para atendê-las com toda qualidade e profissionalismo ofertado pelos educadores de nossa rede”.

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