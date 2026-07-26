Bahia e Corinthians empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (26), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Angileri, com um golaço, colocou os visitantes na frente nos primeiros minutos. O Tricolor buscou a igualdade com David Duarte, pelo alto. A partida também foi marcada por duelos físicos, discussões, uso do impedimento semiautomático e pressão baiana.

O empate é ruim para o Esquadrão, que briga diretamente por uma vaga na próxima Copa Libertadores. A equipe de Rogério Ceni está na quinta posição, com 31 pontos ganhos, e poderia subir para a quarta colocação — fica atrás do Fluminense, que tem um ponto a mais.

Mais abaixo, na oitava posição, está o Timão, com 28 pontos. Os paulistas também sonham com uma vaga no G5, porém veem Bragantino e, principalmente, o Botafogo, ficarem acima na classificação.

Próximos jogos: Corinthians

O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Fluminense, no Maracanã. Já o Corinthians joga na quinta (30), contra o Athletico-PR, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

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