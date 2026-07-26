Maior programa da história de Hortolândia já entregou sete mil documentos para moradores da cidade

O maior programa de regularização fundiária da história de Hortolândia realizado pela Prefeitura segue contemplando a população com moradia digna. Na noite de quarta-feira (23), foi a vez de mais uma etapa da entrega dos títulos de propriedade para moradores do Jardim Boa Esperança ser concluída. Agora, a situação das residências está regularizada, garantindo a segurança habitacional tão sonhada. A cerimônia aconteceu na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) José Roque de Moura. O tema é um dos pilares da gestão do prefeito Zezé Gomes e, desde 2021, a regularização fundiária cresce em diversas regiões da cidade.

“Esta é uma noite de comemoração e gratidão. Vocês acreditaram e hoje o sonho está acontecendo. A luta é de quase uma década e estamos orgulhosos de entregar este documento e cada um aqui pode dizer que a casa realmente é sua e de sua família. Moradia própria é dignidade. Pedimos que todos fortaleçam o cuidado com a casa de vocês e com a cidade. Ajudando a manter o bairro limpo, bem cuidado, descartando lixo e entulho de maneira correta. Com o apoio de todos vamos continuar planejando o avanço de Hortolândia para esta e para todas as regiões”, comentou o prefeito Zezé Gomes durante a entrega dos títulos para cada um dos moradores.

De acordo com a Secretaria de Habitação, foram entregues pela Administração Municipal nesta etapa mais 156 unidades de um total de 1.362 títulos de regularização fundiária. A primeira das entregas no Boa Esperança foi realizada em outubro do ano passado, quando 484 moradores receberam seus títulos de regularização.

“Começamos essa discussão em 2017 com a determinação de entregar todos os títulos de propriedades possíveis para as famílias. Atualmente, já são mais de sete mil entregas e hoje contemplamos mais uma. O olhar com carinho para as pessoas faz parte do cuidado que temos e nos satisfaz ver a felicidade em cada rosto nesta noite. Essa luta vencida é de todos vocês. Uma moradia digna é essencial para as famílias. Todos aqui acreditaram e foram até o final para essa conquista. Continuaremos intensificando este trabalho que faz parte das prioridades desta administração”, comentou o vice-prefeito Cafu César.

Em Hortolândia, aproximadamente sete mil títulos de propriedade já foram entregues. A meta, até 2028, é atingir dez mil entregas. A regularização fundiária garante segurança, estabilidade e a possibilidade de acesso a créditos e financiamentos para melhorias nos imóveis.

“Vocês estão aguardando há muito tempo, décadas, então essa conquista é nossa felicidade. Além da segurança habitacional essa regularização promovida pela Prefeitura também garante a segurança jurídica. Sempre lembramos que além deste problema resolvido necessitamos também que cada um continue fazendo a sua parte. Cuidar da casa é importante e auxiliar nos cuidados com as áreas públicas no geral também valoriza a sua casa e o seu bairro. Os esforços em conjunto contribuem com a transformação, para melhor, de Hortolândia”, disse o secretário de Habitação, Renato Franceschini.

MAIS AÇÕES POR MORADIA

No mês passado, foram entregues 214 unidades, de um total de 499 títulos para moradores do Jardim Primavera. A regularização fundiária é fruto do reforço dos trabalhos da Prefeitura que contribuem com a oferta de moradia digna para a população.

Neste mês, foi anunciada a construção de 100 unidades habitacionais para famílias da ocupação do Adelaide em parceria com o Governo Federal por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades.

Além disso, desde 2022, as ações da Prefeitura de Hortolândia estão fortalecidas na área. No Monte Sinai acontecem, em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), a construção de apartamentos que serão entregues em outubro deste ano para receber famílias que vivem em ocupação.Os trabalhos estão 80% concluídos.

No Jardim Amanda, está avançada a construção das unidades habitacionais de mais uma etapa do MCMV (Minha Casa, Minha Vida) na cidade. Segundo a Secretaria de Habitação, 15% do trabalho já foi concluído. A entrega dos apartamentos vai beneficiar aproximadamente 400 famílias da cidade. Já está prevista uma nova etapa para o bairro com mais 400 unidades, totalizando 800 famílias beneficiadas.

CARTÓRIO DE HORTOLÂNDIA

Em fevereiro deste ano, após tratativas do prefeito Zezé Gomes, foi inaugurado o primeiro Cartório de Registro de Imóveis da cidade. A unidade fica localizada na avenida Santana, 2358, próxima ao Condomínio Golden Park. O cartório recebe a população presencialmente, além de disponibilizar sistema de protocolo eletrônico de atendimento. Agora, moradores de Hortolândia não necessitam mais ir até Sumaré para realizar todos os serviços de Registro de Imóveis, Títulos/ Documentos e Registro Civil de Pessoa Jurídica. No novo cartório de Hortolândia já é possível fazer registros de imóveis e regularização documental, escrituras públicas, procurações e atas notariais.

DÚVIDAS

Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à habitação em Hortolândia também podem ser esclarecidas, diretamente, no canal de comunicação da Secretaria de Habitação pelo WhatsApp (19) 99635-4274 ou no telefone (19) 3965-1400 pelos ramais 7810, 7806, 7804 ou 7811.