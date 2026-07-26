Na noite de sábado (25), a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa recuperou um veículo roubado e deteve três homens após um acompanhamento que teve início no município e terminou em Americana.

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O automóvel, um Citroën C3, havia sido roubado momentos antes, em Limeira, enquanto as vítimas, um homem e uma mulher, realizavam entregas de encomendas. Segundo relataram, um indivíduo armado com uma faca anunciou o roubo, obrigou as vítimas a desembarcarem e fugiu com o veículo.

Posteriormente, o automóvel foi detectado pelo sistema de videomonitoramento ao entrar em Nova Odessa. Após o alerta, equipes da GCM intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo na região central da cidade.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade, seguindo pela Rodovia Astrônomo Jean Nicolini em direção a Americana. Durante o acompanhamento, foram desrespeitadas diversas sinalizações de trânsito, colocando em risco outros usuários das vias.

Guarda foi até Americana

Já em Americana, o veículo colidiu contra um obstáculo no canteiro central da Avenida de Cillos. O condutor, identificado como Rodrigo, abandonou o automóvel e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido aproximadamente 100 metros depois. Outros dois ocupantes, Márcio e Valdeci, permaneceram no local e também foram abordados.

A ocorrência contou com o apoio de outras equipes da GCM de Nova Odessa, da Gama e da Polícia Militar. No interior do veículo foram encontradas as encomendas transportadas pelas vítimas e uma blusa reconhecida como sendo semelhante à utilizada durante o roubo. A perícia também foi acionada.

Os três homens foram conduzidos ao Plantão Policial de Americana, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de roubo e receptação, permanecendo à disposição da Justiça. O veículo e as encomendas foram restituídos às vítimas.

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