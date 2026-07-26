O prefeito de Americana Chico Sardelli decidiu entrar em campo para empurrar agora a candidatura do filho Franco Sardelli a deputado estadual. Os dois participaram de um encontro com lideranças em Santa Bárbara d’Oeste.

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Foi a primeira ação do prefeito para turbinar o nome do filho que tentará ocupar o espaço que o pai teve em toda região e além como deputado estadual.

Chico e o peso nas urnas

Deputado por 4 mandatos, Sardelli pai obteve seu maior sucesso eleitoral em Americana na reeleição para prefeito em 2024. Ele bateu os 86 mil votos e a transferência em Americana será fator fundamental para ‘empurrar’ Franco rumo à Alesp em outubro.

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