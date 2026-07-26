CPM 22 -Prefeitura promove evento nos dias 8 e 9 de agosto no Centro de Eventos A Poderosa; programação também terá artistas e bandas locais e da região

O rock tem diferentes vertentes sonoras. O público de Hortolândia poderá conferir em alto e bom som algumas dessas vertentes no 12º Festival Planeta Rock. A Prefeitura promove o evento nos dias 08 e 09/08, no Centro de Eventos A Poderosa, localizado na rua Anibal Justino Pereira, s/nº, Jardim Santa Izabel. Este ano, o evento terá como atrações principais CPM 22 e Supla, no dia 08/08, Oficina G3 e Rodox, no dia 09/08 (confira abaixo a programação).

Para apresentar um painel da produção roqueira local, o festival terá também shows de artistas e grupos da cidade e da região.

O público roqueiro vai poder praticar o bem. Durante o festival serão arrecadadas doações de alimentos não perecíveis. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade (FunSol), órgão da Prefeitura.

Para matar a fome e a sede do público entre um show e outro, o festival terá food trucks de empreendedores parceiros da Secretaria de Cultura. Os roqueiros poderão fazer comprinhas na Feira da Economia Solidária (EcoSol), ação gerida pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social.

No ano passado, o Festival Planeta Rock teve os shows dos grupos Massacration e Detonautas.

O secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, destaca que o festival já faz parte da história de Hortolândia.

“O Planeta Rock já faz parte da história de Hortolândia. Chegar à 12ª edição é a prova de que esse festival criou raízes, conquistou o público e se consolidou como um dos eventos mais importantes da nossa agenda cultural. Além disso, seguimos fazendo desse festival um espaço de oportunidades, no qual as bandas da nossa cidade dividem o mesmo palco com artistas de renome nacional. Isso valoriza quem produz cultura em Hortolândia.

Fortalece a nossa cena musical e inspira novos músicos a acreditarem em seus sonhos. Estamos muito empolgados, porque serão dois dias de festival. Dois dias para celebrar o rock, reunir famílias, movimentar a economia criativa. E reafirmar que a cultura transforma, conecta pessoas e fortalece a identidade da nossa cidade. O Planeta Rock é tradição, é oportunidade e é motivo de orgulho para todos nós”, salienta o secretário.

Confira abaixo a programação do evento:

Dia 08/08 (sábado):

14h – Porcelana

15h – Filhos da Contradição

15h50 – Sexta Marcha

16h40 – Nameless

17h30 – Dhrama

18h20 – Full Of Dreams Coldplay

19h10 – Maria Ladeira

20h – Supla

22h30 – CPM 22

Dia 09/08 (domingo):

10h10 – Arthur Borges

11h – Aeroclassic

11h50 – Porta Copos

12h40 – Tio Wilson e os Intrusos

13h30 – The Lokomotiv

14h20 – Bela Sarmento

15h10 – Midnight Blues

16h30 – Ronaldo e os Impedidos

18h – Rodox

20h30 – Oficina G3