A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana vai interditar uma faixa de rolamento na Av Brasil para execução de manutenção de galeria pluvial no córrego do Parque, na segunda-feira (27). A ação aconteceu por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

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O trecho fica localizado na altura do nº 1.585 (em frente à Cobasi) e permanecerá com uma faixa fechada no sentido bairro-Centro, durante a realização do serviço, no período das 7h às 16h.

Porque a intervenção na Av Brasil

A intervenção será necessária para manutenção do ramal de galeria pluvial e estabilização da parede de gabião na margem interna do córrego.

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