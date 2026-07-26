A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré inaugura no próximo dia 7 de agosto, às 9h, a segunda Escola Municipal Cívico-Militar da rede. A cerimônia será realizada na EM Eliana Minchin Vaughan, localizada no Jardim Nova Terra, e contará com a presença de autoridades municipais, profissionais da educação, estudantes, familiares e a comunidade escolar.

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Ao longo deste ano, a unidade passou por uma série de adequações para implantação do novo modelo, incluindo melhorias na estrutura física e a organização da atuação dos monitores da Guarda Civil Municipal, que irão colaborar com ações voltadas à organização, disciplina educativa, segurança e convivência no ambiente escolar.

Para preparar a escola, a Prefeitura investiu nesta primeira etapa R$ 129.900,00, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM). Desse total, R$ 64.900,00 foram destinados à reforma do telhado, com a troca de telhas e calhas, e R$ 65.000,00 à aquisição dos uniformes utilizados no programa.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que a proposta pedagógica da escola permanece a mesma. O ensino continua sendo conduzido pelos professores e pela equipe gestora da unidade, seguindo o currículo da rede municipal e as diretrizes educacionais vigentes. A atuação dos monitores concentra-se no apoio à organização do ambiente escolar e ao fortalecimento de valores como respeito, responsabilidade e cidadania.

Programa em Sumaré

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a ampliação do programa representa mais uma iniciativa voltada ao fortalecimento da educação municipal. “Estamos ampliando um modelo que alia organização e segurança para nossos estudantes, sempre preservando a qualidade do ensino. Nosso compromisso é oferecer às famílias uma escola cada vez mais estruturada e preparada para o desenvolvimento das crianças.”

O vice-prefeito Andre da Farmácia ressaltou a importância do trabalho integrado entre as secretarias. “A implantação da segunda escola cívico-militar mostra que é possível unir diferentes áreas da administração para oferecer um ambiente escolar ainda mais organizado, beneficiando toda a comunidade.”

O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, enfatizou que o modelo não altera o trabalho pedagógico desenvolvido pela rede. “É importante esclarecer que a escola cívico-militar não tem caráter disciplinatório ou de reprimenda. O trabalho pedagógico continua sendo realizado pelos nossos professores e equipes gestoras, sem qualquer alteração no currículo. Os monitores atuam no apoio à organização do ambiente escolar, contribuindo para fortalecer valores como respeito, responsabilidade e convivência.”

A EM Eliana Minchin Vaughan atende, em média, 420 estudantes do Ensino Fundamental e passa a integrar o programa de escolas cívico-militares da rede municipal.

A implantação da unidade dá continuidade ao projeto iniciado neste ano com a inauguração da EM Magdalena Maria Vedovato Callegari, primeira Escola Municipal Cívico-Militar do Estado de São Paulo. A unidade atende cerca de 195 estudantes do Ensino Fundamental.

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