Marcella Kozinski é a Miss Universe Brasil 2026! Representante da Ilha do Mel foi coroada na grande final deste sábado (25), após brilhar em todas as etapas do concurso.

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Agora, ela tem uma jornada de treinamentos e determinação, pois será o símbolo do país na disputa mundial em Porto Rico.

Com 26 anos, Marcella Kozinski é natural de Curitiba (PR) e foi coroada Miss Universo Paraná em 2021 e Miss Universe Ilha do Mel em 2026. Antes disso, em 2019, ela já havia disputado um concurso internacional na China quando tinha 19 anos. Modelo fotográfica, ela é apaixonada por animais e sonha em ter um canil para resgatar cachorros de rua.

missuniverse_brasil Marcella Kozinski

Um instante que transforma uma história para sempre. ✨🤍

A coroação marca o início da jornada da nova Miss Universe Brasil 2026. Um momento construído com dedicação, coragem e o sonho de representar o nosso país no Miss Universe.

Parabéns, @marcellakozinski. Que esta coroa seja levada com o mesmo compromisso que fez você chegar até aqui.

O Brasil estará ao seu lado nessa caminhada. 🇧🇷

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