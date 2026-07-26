A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou a relação dos selecionados para compor a Praça de Alimentação do Santa Bárbara Rock Fest 2026. Ao todo, serão 26 operações gastronômicas, sendo 15 food trucks e 11 estandes, oferecendo ao público uma ampla variedade de opções durante os três dias de festival.

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O Santa Bárbara Rock Fest será realizado entre os dias 21 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Além da programação musical, o festival oferecerá atrações como a Vila do Rock, roda-gigante, tirolesa apresentada pelos Supermercados Pague Menos e uma linha exclusiva de produtos oficiais inspirada na identidade visual da edição 2026.

A Praça de Alimentação contará com cardápios diversificados, incluindo lanches, espetinhos, crepes, pastéis, doces, açaí, gastronomia vegana e outras opções para atender diferentes públicos. A Cervejaria Schornstein será a responsável pela cerveja oficial do evento.

Neste ano, o festival reunirá grandes nomes do rock nacional, como Angra, Fresno, Raimundos, CPM 22, Detonautas, Di Ferrero, Supercombo, Banda Malta e Malvada, além de 44 bandas independentes selecionadas entre o recorde de 337 inscrições, representando 25 cidades de seis estados brasileiros.

Confira os estabelecimentos selecionados

Food Trucks

Lancholet

Dr. Chapa

House Açaí

Doces Delícias da Baiana

Churros da Mamãe

Casa do Espetinho Truck

Pastel Poko Loko

Liu’s Café e Cia

Ice Lu Geladinhos Gourmet

Pamonharia Doce Espiga

Truck da Gula

Mr. Crepe

Yakileo

Bang Food Truck

Loliz Brasil Gourmet

Estandes

O Mercadão Pastéis e Porções

Padaria Dona Vitória

Ki Pastel Mercadão

Espetos Brasil

Dr. Crepe

Matilha Vegan Food

Jujuba Mercado de Guloseimas

Pão com Linguiça do Mineiro

Luz Gastronomia

Davi Churrasqueiro e Porções

JM Cocadas e Doces



A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias: 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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