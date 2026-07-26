A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou a relação dos selecionados para compor a Praça de Alimentação do Santa Bárbara Rock Fest 2026. Ao todo, serão 26 operações gastronômicas, sendo 15 food trucks e 11 estandes, oferecendo ao público uma ampla variedade de opções durante os três dias de festival.

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O Santa Bárbara Rock Fest será realizado entre os dias 21 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Além da programação musical, o festival oferecerá atrações como a Vila do Rock, roda-gigante, tirolesa apresentada pelos Supermercados Pague Menos e uma linha exclusiva de produtos oficiais inspirada na identidade visual da edição 2026.

A Praça de Alimentação contará com cardápios diversificados, incluindo lanches, espetinhos, crepes, pastéis, doces, açaí, gastronomia vegana e outras opções para atender diferentes públicos. A Cervejaria Schornstein será a responsável pela cerveja oficial do evento.

Neste ano, o festival reunirá grandes nomes do rock nacional, como Angra, Fresno, Raimundos, CPM 22, Detonautas, Di Ferrero, Supercombo, Banda Malta e Malvada, além de 44 bandas independentes selecionadas entre o recorde de 337 inscrições, representando 25 cidades de seis estados brasileiros.

Santa Bárbara

Confira os estabelecimentos selecionados

Food Trucks

  • Lancholet
  • Dr. Chapa
  • House Açaí
  • Doces Delícias da Baiana
  • Churros da Mamãe
  • Casa do Espetinho Truck
  • Pastel Poko Loko
  • Liu’s Café e Cia
  • Ice Lu Geladinhos Gourmet
  • Pamonharia Doce Espiga
  • Truck da Gula
  • Mr. Crepe
  • Yakileo
  • Bang Food Truck
  • Loliz Brasil Gourmet

Estandes

  • O Mercadão Pastéis e Porções
  • Padaria Dona Vitória
  • Ki Pastel Mercadão
  • Espetos Brasil
  • Dr. Crepe
  • Matilha Vegan Food
  • Jujuba Mercado de Guloseimas
  • Pão com Linguiça do Mineiro
  • Luz Gastronomia
  • Davi Churrasqueiro e Porções
  • JM Cocadas e Doces


A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias: 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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