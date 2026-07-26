A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou a relação dos selecionados para compor a Praça de Alimentação do Santa Bárbara Rock Fest 2026. Ao todo, serão 26 operações gastronômicas, sendo 15 food trucks e 11 estandes, oferecendo ao público uma ampla variedade de opções durante os três dias de festival.
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O Santa Bárbara Rock Fest será realizado entre os dias 21 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Além da programação musical, o festival oferecerá atrações como a Vila do Rock, roda-gigante, tirolesa apresentada pelos Supermercados Pague Menos e uma linha exclusiva de produtos oficiais inspirada na identidade visual da edição 2026.
A Praça de Alimentação contará com cardápios diversificados, incluindo lanches, espetinhos, crepes, pastéis, doces, açaí, gastronomia vegana e outras opções para atender diferentes públicos. A Cervejaria Schornstein será a responsável pela cerveja oficial do evento.
Neste ano, o festival reunirá grandes nomes do rock nacional, como Angra, Fresno, Raimundos, CPM 22, Detonautas, Di Ferrero, Supercombo, Banda Malta e Malvada, além de 44 bandas independentes selecionadas entre o recorde de 337 inscrições, representando 25 cidades de seis estados brasileiros.
Confira os estabelecimentos selecionados
Food Trucks
- Lancholet
- Dr. Chapa
- House Açaí
- Doces Delícias da Baiana
- Churros da Mamãe
- Casa do Espetinho Truck
- Pastel Poko Loko
- Liu’s Café e Cia
- Ice Lu Geladinhos Gourmet
- Pamonharia Doce Espiga
- Truck da Gula
- Mr. Crepe
- Yakileo
- Bang Food Truck
- Loliz Brasil Gourmet
Estandes
- O Mercadão Pastéis e Porções
- Padaria Dona Vitória
- Ki Pastel Mercadão
- Espetos Brasil
- Dr. Crepe
- Matilha Vegan Food
- Jujuba Mercado de Guloseimas
- Pão com Linguiça do Mineiro
- Luz Gastronomia
- Davi Churrasqueiro e Porções
- JM Cocadas e Doces
A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.
Serviço
Santa Bárbara Rock Fest 2026
Dias: 21, 22 e 23 de agosto
Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
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