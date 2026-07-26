O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, iniciou nesta quarta-feira (22) a substituição das poltronas do setor de Hemodiálise. A renovação do mobiliário vai proporcionar mais conforto, ergonomia e segurança aos pacientes que permanecem por longos períodos em tratamento. O serviço realiza, em média, mais de 1.100 sessões de hemodiálise por mês.

Todas as poltronas do setor serão substituídas. Das 23 previstas, 15 já chegaram ao hospital e já foram colocadas para uso, enquanto as oito restantes devem ser entregues até a próxima semana, concluindo a renovação.

A iniciativa dá continuidade ao processo de modernização da unidade, que recentemente passou a contar com 28 novas máquinas de diálise e dois novos equipamentos destinados ao reprocessamento dos capilares utilizados nas sessões, reforçando o compromisso do HM com a melhoria contínua da assistência prestada aos pacientes renais.

Segundo a coordenadora da Hemodiálise, Ariane Santos, o conforto faz diferença na rotina de quem depende do tratamento de forma contínua. “A hemodiálise exige que os pacientes permaneçam cerca de quatro horas por sessão na unidade, várias vezes por semana. Por isso, oferecer poltronas novas e mais ergonômicas significa proporcionar mais conforto, acolhimento e qualidade durante esse período. Essas melhorias representam um avanço importante para o nosso setor e fortalecem nosso compromisso em oferecer uma assistência cada vez mais humanizada e centrada nas necessidades dos pacientes”, destacou.

A hemodiálise é um procedimento essencial para pacientes com insuficiência renal crônica. O tratamento funciona como um rim artificial, realizando a filtragem do sangue para remover impurezas e o excesso de líquidos do organismo.

Trabalho

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, reforça que a renovação das poltronas integra o trabalho contínuo de qualificação da rede municipal. “Sabemos que os pacientes em hemodiálise passam muitas horas em tratamento e, por isso, oferecer uma estrutura mais confortável e adequada também faz parte do cuidado. Em parceria com o Grupo Chavantes, seguimos investindo na modernização do Hospital Municipal para garantir um atendimento cada vez mais digno, seguro e humanizado à nossa população”, pontuou.

Para o diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, a renovação da estrutura faz parte do compromisso permanente da instituição com a qualificação da assistência e com a busca contínua por melhorias que impactem diretamente a experiência dos pacientes. “Nosso compromisso é buscar continuamente melhorias que contribuam para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado, seguro e humanizado. A renovação das poltronas complementa a modernização da Hemodiálise e proporciona mais conforto aos pacientes que passam várias horas em tratamento. Seguimos atentos às oportunidades de aprimorar nossa estrutura e nossos processos, sempre com foco na qualidade da assistência prestada à população”, afirmou.

“A modernização da Hemodiálise vai além da renovação da estrutura. Cada melhoria implantada tem como propósito oferecer mais qualidade, segurança e conforto aos pacientes que convivem com um tratamento contínuo e desafiador. Esse é o compromisso do Grupo Chavantes: trabalhar em parceria com o poder público para fortalecer a assistência e promover um cuidado cada vez mais humanizado”, concluiu a presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.