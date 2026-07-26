A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou, na última semana, uma limpeza geral em todos os veículos da frota municipal do transporte escolar, serviço mantido pela Secretaria de Educação.

Ao todo, a frota conta com 35 veículos, entre ônibus e vans para transporte adaptado de estudantes com deficiência. A limpeza, realizada periodicamente ao longo do ano pela própria equipe do Transporte Escolar, foi intensificada neste período de férias, garantindo melhores condições de higiene e conforto no retorno às aulas.

A frota municipal realiza diariamente o transporte de alunos de 12 escolas. São atendidos estudantes de unidades das redes municipal e estadual, além da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Empresas

Além dos veículos da Secretaria de Educação, o Transporte Escolar de Santa Bárbara d’Oeste também conta com o reforço de empresas contratadas para atendimento de moradores da área rural e de pessoas com deficiência. Ao todo, 1.354 estudantes utilizam os serviços diariamente.

O Transporte Escolar da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste representa um serviço essencial para garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola.

Por meio da atuação integrada entre equipe própria e empresas contratadas, o Município assegura atendimento diário à área rural, à educação especial e a estudantes em situação de vulnerabilidade social, promovendo um transporte seguro, acessível, eficiente e de qualidade, em conformidade com os princípios da gestão pública e do direito à educação.