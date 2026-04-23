9º Encontro de Carros Antigos de Americana acontece neste final de semana

O Centro de Cultura e Lazer (CCL) recebe, neste final de semana (25 e 26 de abril), a 9º edição do Encontro de Carros Antigos de Americana. No sábado, o evento começa às 18h, e no domingo, a partir das 9h, com entrada solidária: basta doar 1 kg de alimento para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

O público vai se divertir com exposição de carros, motos e bicicletas antigas; encontro de clubes e equipes; praça de alimentação; estandes de miniaturas, peças e acessórios; mercado de pulgas; passeio de trenzinho e espaço kids.

A Avenida Brasil estará fechada para o trânsito de veículos das 7h às 17h de domingo (26), no trecho entre a Rua das Paineiras e a Rua das Palmeiras (sentido bairro-centro), para segurança do público e estacionamento dos carros em exposição.

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Evento

“O Encontro de Carros Antigos chega à sua 9ª edição acumulando sucessos. O evento já se tornou uma tradição em Americana e vai movimentar o CCL e a Avenida Brasil, nossos cartões postais. Participe desta reunião de famílias e demais apreciadores de veículos clássicos que marcaram época na história”, convidou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O evento tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Mais informações em instagram.com/carrosantigosdeamericana.