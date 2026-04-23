Uma pesquisa que circulou nos bastidores da Câmara de Americana agitou o meio político da cidade. O levantamento traz números na corrida para prefeito com o vereador Jr Dias à frente (acima dos 30%), o vice prefeito Odir Demarchi (perto dos 20%), a ex-vereadora Giovana Fortunato e o ex-deputado Vanderlei Macris (ambos pouco acima dos 15%).

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Ainda faltando quase 2 anos e meio para o pleito, Jr Dias tem a vantagem de ter sido o mais votado na eleição de 2024 (5,1 mil votos). O que o levantamento mostrou é que os 4 nomes mais citados tendem ser os puxadores na 1a fase da corrida, que deve acontecer já no ano que vem.

A distância do pleito e a eleição para deputado podem trazer alterações na corrida, mas o eleitor está de olho aberto para o que pode acontecer depois da eleição de governador, deputado e presidente.

Outros nomes e forças e a pesquisa

Existem ao menos outros 6 nomes ou forças políticas que podem buscar ocupar espaço na corrida de 2028 em Americana. Pesquisas ainda devem medir as forças do ex-prefeito Omar Najar (MDB), dos vereadores Thiago Brochi (PL), Juliana Soares (PT), Leco Soares (Podemos) e Gualter Amado (PDT). Ainda se comentou bastante na CM esta quinta-feira a possível vinda de um empresário ‘outsider’ para a corrida eleitoral.