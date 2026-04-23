A JETOUR International irá realizar pela primeira vez a apresentação conjunta das marcas JETOUR e SOUESTE durante o Salão do Automóvel de Pequim 2026, oferecendo uma exibição abrangente das conquistas tecnológicas da empresa no segmento híbrido eletrificado off-road.

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Os modelos que aparecerão no salão do automóvel são: SOUEAST S08 DM, JETOUR T1 i-DM, T2 i-DM, G700, além de modelos conceituais selecionados para o futuro. Além disso, a JETOUR apresentará sua matriz de tecnologia híbrida off-road eletrificada, incluindo a Arquitetura GAIA, a tecnologia híbrida de alta eficiência C-DM e o sistema de tração integral inteligente totalmente automático XWD.

Essa primeira aparição coletiva das duas marcas no Auto China 2026 ressalta a evolução contínua da estratégia “Travel+” da JETOUR, com JETOUR e SOUEAST operando em sinergia como uma estrutura coesa de duas marcas.

Outra marca Jetour

A marca SOUEAST é focada na mobilidade urbana, enquanto a marca JETOUR abrange duas séries de produtos distintas: a série T, posicionada como off-road leve, e a série G, se dedicando ao desempenho premium off-road. Juntas, as três séries formam um portfólio que abrange precisamente todo o espectro de demandas de viagem, dos trechos off-road leves a aventuras de nível profissional.

GWM atinge 100 mil emplacamentos no Brasil

22 de abril de 2026 – A GWM atingiu a marca de 100 mil veículos emplacados no Brasil no início de abril, mesmo mês em que completa três anos de operação nacional. O resultado reforça o ritmo acelerado de crescimento da empresa, sustentado pela ampliação do portfólio, nacionalização da produção e expansão da presença no mercado brasileiro.

Desde o primeiro faturamento, em abril de 2023, a evolução tem sido consistente. Em 2023, foram registrados 11.479 veículos emplacados, volume que saltou para 29.219 unidades em 2024 e atingiu 42.784 em 2025. Somente neste ano, a marca já comercializou mais de 16 mil carros para alcançar os 100 mil emplacamentos.

Fábrica no Brasil e linha de produtos diversificada

Um dos marcos importantes dessa trajetória foi a inauguração da fábrica de Iracemápolis (SP), em agosto de 2025, a primeira unidade produtiva da GWM nas Américas. Com capacidade instalada de até 50 mil veículos por ano, já são feitos no local os SUVs Haval H6 e Haval H9, além da picape Poer P30.

Outro ponto de destaque é a ampliação da linha de produtos, que agora oferece veículos híbridos, elétricos e a combustão. Ao longo de 2025, a autotech lançou os modelos Tank 300, Poer P30, Haval H9 e Wey 07, que atendem aos mais diversos públicos. Também renovou o Haval H6, principal carro da marca e líder de vendas no país entre os híbridos. A estratégia reforça o posicionamento multienergia da empresa e amplia sua atuação em diferentes segmentos.

“Alcançar 100 mil emplacamentos em apenas três anos é um resultado extremamente significativo para a GWM no Brasil. Isso mostra que estamos no caminho certo, com produtos alinhados às expectativas do consumidor e uma operação sólida”, afirma Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Com o resultado, a empresa reforça sua posição entre as marcas que mais crescem no país, combinando produção local, inovação tecnológica e uma estratégia multienergia para seu portfólio com o objetivo de evoluir ainda mais no mercado brasileiro.

Sobre a GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a terceira maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 28 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 150 países e regiões, 80 mil colaboradores e 13 centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) distribuídos em quatro países.