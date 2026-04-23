Saúde de Santa Bárbara segue com ações de promoção durante este mês

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do NAC (Núcleo de Ações Coletivas), tem intensificado ao longo do mês uma série de ações educativas junto às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e demais setores da rede, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, celebrado no dia 7 de abril, e outras datas estratégicas do Calendário da Saúde.

As atividades são realizadas por meio de decorações especiais das unidades e setores, Salas de Espera Ativa, programa QualiVida, palestras e grupos de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos, fortalecendo a divulgação dos serviços disponíveis na rede.

Entre os dias 2 e 7 de abril, em referência à Semana da Saúde no Brasil, instituída pela Portaria de Consolidação MS nº 1/2017, foram desenvolvidas atividades com foco na promoção da saúde, prevenção de agravos e incentivo do acesso aos serviços.

Também na primeira semana do mês, em alusão à Semana Municipal de Conscientização do Autismo, instituída pela Lei Municipal nº 4.231/2021, as ações abordaram inclusão, respeito, identificação precoce e importância do acompanhamento adequado às pessoas com autismo.

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No dia 7 de abril, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, foram realizadas atividades voltadas à promoção de hábitos saudáveis e qualidade de vida. Em alusão à data, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, em parceria com a Prefeitura, realizou uma ação especial na Estação Cultural da Fundação Romi no último domingo (12), com atendimentos e orientações gratuitas, propondo a reflexão sobre a adoção de hábitos e cuidados que promovam saúde e qualidade de vida à população.

No decorrer dessa semana, são promovidas ações alusivas ao Dia Municipal de Conscientização da Hemofilia, instituído pela Lei Municipal nº 4.240/2021 e celebrado nesta sexta-feira (17), com orientações sobre a doença, diagnóstico, tratamento e acompanhamento.

A partir da próxima semana, as atividades serão focadas na Semana de Prevenção, Combate e Controle da Hipertensão Arterial (24 a 30), instituída pela Lei Municipal nº 4.243/2021. No período serão intensificadas orientações sobre controle da pressão arterial e adoção de hábitos saudáveis.

Todas as ações são gratuitas e realizadas por equipes multiprofissionais. Para ter acesso aos serviços, basta comparecer à unidade ou setor de saúde mais próximo da residência e verificar o cronograma com os atendimentos disponíveis.

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