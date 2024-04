Médium e pai de terreiro, Alan Kardec Marques lança Provações em duas vidas como parte do projeto “Entre Mundos”, idealizado para divulgar publicações inéditas de espíritos desencarnados. Para refletir sobre temas profundos como encarnações, importância do perdão e os impactos do amor, a obra psicografada conta a trajetória de Paulo Tobias, autor espiritual responsável por ditar o livro.

Neste enredo narrado em primeira pessoa, ele recorda o período em que entrou em coma e deixou o plano material. Sem a família, sozinho na escuridão e com poucos conhecimentos sobre o lugar onde está, o homem é atravessado pelo sentimento de angústia, na medida que tenta compreender os motivos de ter sido levado para aquele local.

O protagonista conhecerá irmãos e irmãs que o ajudarão a pensar sobre como conduziu a própria vida até aquele momento ao atravessar as relações com a família e os conflitos com os colegas de trabalho. Nesta jornada de autoconhecimento, vai resolver um mal-entendido, perceber detalhes que passaram despercebidos no dia a dia, entender o papel de muitas pessoas no cotidiano e reconectar-se com a espiritualidade.

Depois das experiências no plano espiritual, Paulo precisa tomar uma decisão: permanecer ali, onde é a moradia dele, ou retornar ao mundo material para seguir com a reencarnação. Ele escolhe a segunda opção, para dar continuidade ao seu destino na Terra, vivenciar as provações contínuas da existência e rever os familiares que desejam a melhora dele no hospital.

Suas atitudes me emocionavam. Demonstrava o quanto o amor por outra pessoa deveria

ser valorizado em qualquer acontecimento na vida. Ainda estava com minha visão embaçada,

mesmo sem poder ver nitidamente, quando ela se aproximou de mim, percebi em seu rosto uma

luz que emitia conforto e alegria. Embora não conseguisse falar, sentia-me amparado por suas

palavras e feliz em retornar ao meu corpo e poder continuar a minha jornada com minha família.

(Provações em duas vidas, p. 91)

O livro é resultado do trabalho feito por Alan Kardec Marques para propagar as histórias dos espíritos desencarnados e disseminar conhecimentos sobre a psicografia presente na umbanda. O compromisso dele com a mediunidade iniciou depois de muitos anos, quando também sofreu um acidente que o deixou em coma e saiu de um cargo como analista financeiro para se dedicar ao desenvolvimento espiritual. Agora, ele é pai de terreiro e divulga as histórias de irmãos espirituais por meio da literatura.

FICHA TÉCNICA

Título: Provações em duas vidas

Autor: Alan Kardec Marques

Editora: Arco & Flecha

ISBN: 9786558725145

Formato: 16cm X 23 cm

Páginas: 148

Preço: R$ 52,99 (físico) | R$ 19,90 (e-book)

Onde comprar: Amazon | Clube de Autores | Diretamente com o autor

Sobre o autor: Alan Kardec Marques, também chamado de Pai Alan, é de Goiânia e nasceu em uma família de médiuns. Trabalhou como analista financeiro por quase duas décadas até que teve a orientação espiritual de realizar as giras de atendimento na Chácara Barreiro, zona rural do município de Bela Vista, em Goiás. Depois, assumiu os trabalhos mediúnicos e iniciou o Terreiro de Umbanda Recanto de São Jorge. Hoje médium e pai de terreiro, ele desenvolve o projeto “Entre Mundos” para divulgar obras de autores espirituais e publicou os livros “Romance às Cegas” e “Provações em duas vidas”.