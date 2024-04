Somente 4 dos atuais 19 vereadores da Câmara de Americana

permaneceram no partido pelos quais foram eleitos em 2020. Prof.a Juliana (PT), Silvio Dourado e Marcos Caetano (PL) e Leco Soares (Podemos) não trocaram de partido para buscar um novo mandato este ano.

A troca de partido pelo prefeito Chico Sardelli (foi do PV para o PL, ficando mais de um ano ‘sem partido’) foi a responsável pelo esvaziamento do antigo partido e o inchaço da nova legenda. O PL tem mais de 1/3 da atual Câmara- ou 7 parlamentares.

Outro partido da base que ficou grande é o PSD do vice-prefeito Odir Demarchi. Nele estão 3 dos atuais parlamentares.

A base do prefeito hoje conta com 14 vereadores distribuidos principalmente em 3 partidos. A oposição à esquerda tem hoje 2 nomes e o grupo mais independente soma 3 parlamentares.

A nova configuração da Câmara de Americana mostra a tendência de concentração em um número menor de partidos. À exceção da Federação PV, PT PCdoB e do PDT, a tendência é que os partidos menores (ou com apenas 1 vereador) não consigam renovar a cadeira este ano.

