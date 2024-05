A Nova Era da Educação em São Paulo: Escolas Cívico-Militares, por Coronel Daniel

A recente sanção da Lei que institui as escolas cívico-militares no Estado de São Paulo pelo Governador Tarcísio de Freitas marca um momento histórico para a educação paulista. Como Coronel e defensor fervoroso da disciplina e do civismo, vejo essa iniciativa como um passo crucial para a formação integral dos nossos jovens.

A proposta das escolas cívico-militares visa criar um ambiente escolar mais seguro e disciplinado, promovendo valores essenciais como respeito, responsabilidade e patriotismo. Policiais militares aposentados atuarão como monitores, supervisionando atividades extracurriculares e garantindo a organização e segurança das escolas. A parte pedagógica, por sua vez, continuará sob a responsabilidade dos professores, assegurando que o foco acadêmico seja mantido.

A implementação desse modelo em até 100 escolas estaduais, especialmente em regiões vulneráveis e com baixo desempenho no Ideb, promete transformar a realidade educacional de muitos jovens. A adesão ao programa será voluntária, tanto para as instituições quanto para os alunos e pais, garantindo que a escolha seja consciente e alinhada aos interesses da comunidade escolar.

Embora a proposta tenha gerado reações divergentes, com manifestações e críticas de entidades como a Apeoesp, acredito firmemente que a introdução de elementos cívico-militares pode contribuir para um ambiente escolar mais disciplinado e seguro. A educação pública deve assegurar uma formação sólida em condições de igualdade para todos, e a presença de monitores militares pode ser um diferencial positivo nesse contexto.

Como Coronel, reafirmo meu compromisso com a segurança e o bem-estar da população. A educação é uma das principais ferramentas para a construção de uma sociedade mais justa e próspera, e a liderança dos militares será fundamental para mobilizar esforços em prol desse projeto. Estou confiante de que a sanção desta lei marcará o início de uma nova era para a educação no Estado de São Paulo, impactando positivamente a vida de milhares de jovens e contribuindo para o desenvolvimento de cidadãos mais conscientes e responsáveis.

Particularmente lutarei incansavelmente para que uma das escolas cívico-militares seja instalada na cidade de Americana. Acredito que a implementação desse modelo educacional em nossa cidade trará benefícios significativos, proporcionando aos jovens de Americana uma formação sólida e valores que os prepararão para os desafios do futuro. A presença de uma escola cívico-militar em Americana será um marco para nossa comunidade, refletindo nosso compromisso com a excelência educacional e o desenvolvimento integral dos nossos jovens.

Artigo: Coronel Daniel, foi comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) de Americana. O oficial da PM é professor universitário, mestrado e bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, Bacharel em Direito, Pós graduado em Direito Penal e Processo Penal.