AAANO abre inscrições para novos voluntários

Se você deseja fazer a diferença na cidade e fazer parte da maior ONG de animais de Nova Odessa, esta é a sua chance. As inscrições para voluntariado na AAANO estão abertas e os interessados podem preencher o formulário digital para as equipes de Limpeza do Abrigo, Brechó da AAANO, Feira de Adoção, Pós-Adoção e Nota Fiscal Paulista. O cadastro pode ser feito neste link; após o envio, os interessados, que devem ser maiores de 18 anos, serão orientados pelos líderes de cada área.

Para fazer parte da Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa, os passos são:

Inscrição on-line, preenchendo o formulário;

Encontro presencial com os líderes das equipes;

“Ser voluntário da AAANO é ser parte de uma equipe determinada e cheia de empatia, capaz de se colocar no lugar do outro, ainda mais de seres tão vulneráveis a maldade humana e que tem tanto amor e carinho para compartilhar”, explica o presidente da Associação, Carlos Pinotti.

As atividades exercidas em cada área da AAANO são:

– BRECHÓ DA AAANO: Aos sábados, das 09h às 12h. Tarefas: Separar, dobrar e organizar roupas e todos os itens do bazar. Atender os clientes com calma e educação. Ajudar na limpeza do espaço. Dar apoio em eventos de vendas e arrecadações.

– LIMPEZA DO ABRIGO: Aos domingos, das 09h às 12h. Tarefas: Realizar a limpeza de canil, retirar folhas, entulhos, lixos do terreno, manutenções gerais e quaisquer outras tarefas que tragam benefícios para o abrigo.

– ACOMPANHAMENTO PÓS-ADOÇÃO: Aos sábados, das 14 h até 17 h. Tarefas: Verificar as condições em que o animal adotado pela ONG se encontra em termos de saúde, castração, vacinação, local adequado, entre outros.

– FEIRA DE ADOÇÃO: Aos sábados, das 9h às 12h, no Abrigo da AAANO. Tarefas: receber o público interessado em adotar, apresentar os animais, realizar a entrevista pré-adoção, preencher o formulário de adoção e registrar o momento.

– NOTA FISCAL PAULISTA: Trabalho totalmente remoto, apenas escaneando as notinhas que ficam em lojas parceiras.

Pinotti ressalta que o trabalho voluntário carrega muita responsabilidade e comprometimento das equipes, que ajuda cada vez mais a causa animal a ganhar notoriedade na cidade. “Ao longo dos anos, a AAANO teve muitas conquistas importantes, para o abrigo e para o município. E graças ao apoio e dedicação dos voluntários que passaram pelos nossos 30 anos de história, somos respeitados e admirados pela causa animal. Então, para fazer parte do time da AAANO, tem que ter noção da responsabilidade de ser voluntário, ser um porta-voz da instituição e respeitar as regras dos times para que o trabalho continue crescendo”.

