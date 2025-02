Prazer e Carnaval: 7 Dicas da Sexóloga Stephanie Seitz

O Carnaval é a festa da alegria, da dança, dos encontros e da energia contagiante. Mas, além das cores vibrantes e dos ritmos envolventes, essa celebração pode ser também um momento para exercitar o autoconhecimento, o respeito e a liberdade pessoal.

A sexóloga Stephanie Seitz, especialista em educação sexual e comportamento- CEO da INTT Cosméticos, destaca que o Carnaval pode ser um excelente laboratório para explorar desejos, limites e conexões, desde que sempre pautado no consentimento e na responsabilidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP

Quer curtir ao máximo a folia?

Algumas dicas da Stephanie para um Carnaval mais livre, consciente e prazeroso:

Curta com segurança – para o corpo e para a mente

Pular de bloco em bloco exige energia, mas também atenção. Fique hidratado, cuide da alimentação e, claro, use camisinha – não só para evitar infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), mas também como um gesto de autocuidado e respeito pelo outro.

Respeito é regra: consentimento é essencial

Carnaval é sinônimo de liberdade, mas nunca de imposição. Antes de beijar, tocar ou se aproximar de alguém, pergunte, observe, respeite sinais verbais e não verbais. O verdadeiro clima de festa acontece quando todos se sentem confortáveis e seguros.

Fique atento ao uso de bebidas e substâncias

O álcool e outras substâncias podem alterar a percepção e levar a decisões impulsivas. Curta com moderação e sempre esteja cercado de amigos de confiança. Se perceber alguém em situação vulnerável, não ignore – ofereça ajuda.

Desejos e limites: conheça os seus

O Carnaval pode ser um momento de explorar novas experiências, mas sempre dentro do que te faz bem. Se sentir que algo não está alinhado com os seus valores ou com o que deseja, não tenha medo de dizer “não”. A autenticidade é sexy.

Brinque sem padrões: a liberdade também é estética

O corpo perfeito para o Carnaval é o seu corpo feliz! Não caia na pressão estética ou no medo de ser quem você é. Use a fantasia que quiser, dance como se ninguém estivesse olhando e celebre sua autenticidade.

Relacionamento aberto ou monogamia? Alinhe expectativas

Se você está em um relacionamento, a comunicação é essencial. Não assuma que seu parceiro(a) tem as mesmas regras que você para o Carnaval. Conversar antes evita frustrações e preserva a relação.

Carnaval é sobre alegria, não sobre arrependimentos

No final das contas, o que vale é se divertir, se sentir bem e criar memórias incríveis. Aproveite a folia para se conectar consigo mesmo e com os outros de maneira saudável e prazerosa.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“O Carnaval pode ser uma grande celebração da liberdade e do prazer, desde que com consciência, respeito e diversão genuína. Então, escolha sua fantasia, proteja-se, respeite-se e caia na folia sem culpa”, destacou Stephanie Seitz, da INTT Cosméticos.