Corinthians bate Santos com Neymar mal de novo

O Corinthians bateu o Santos na noite desta quarta-feira em Itaquera com boa atuação no 1o tempo. O craque Neymar atuou boa parte da partida e não ajudou o Peixe.

Os gols do Timão foram marcados por Yuri Alberto. Os dois foram no 1o tempo, sendo o segundo uma belíssima jogada com passes de Garro e Memphis.

O Santos só conseguiu diminuir o placar depois da saída de Neymar. Artilheiro do campeonato, Guilherme marcou de cabeça.

Corinthians classificado

O Timão garantiu a classificação para a próxima fase do torneio.

