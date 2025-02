Na corrida dos unicórnios, o Brasil lidera com 9 das 12 startups com mais potencial na América Latina, segundo Distrito

Na corrida para alcançar o status de unicórnio, o Distrito, plataforma especializada em IA e Inovação na América Latina, identificou as 12 startups latino-americanas que estão mais perto de atingir valor acima de US$ 1 bilhão. Segundo o relatório, o Brasil, com nove, lidera a lista. Logo depois, vêm Argentina, com duas, e México, uma. O levantamento completo da Corrida dos Unicórnios traz 78 startups que possuem potencial de chegar ao status de unicórnio nos próximos anos. A novidade deste ano é uma análise relacionada ao uso de inteligência artificial pelas unicórnios e as aspirantes ao título.

Entre as 12 startups que mais se aproximam do status, o setor de fintechs, com seis representantes, domina a lista. São nomes como o das brasileiras Stark Bank e Omie e as argentinas Pomelo e RecargaPay. Em seguida, aparecem duas MarTechs, as brasileiras Blip e CRM&Bonus. Desde que começou a ser produzido, em 2019, cada edição do relatório acertou pelo menos uma startup que se tornou unicórnio. A fintech brasileira QI Tech, que estava no levantamento do Distrito de 2024, foi a única a se tornar unicórnio na América Latina no ano passado. A região hoje conta com 46 unicórnios.

As 12 startups com mais potencial:

Nome País Setor principal Última Rodada Valor total captado de equity (US$ mi) Stark Bank Brasil FinTech Series B 60.325.497 Pomelo Argentina FinTech Series B 110.000.000 RecargaPay Argentina FinTech Series C 108.600.000 Omie Brasil FinTech Series C 136.743.255 CELCOIN Brasil FinTech Series D 162.407.991 Kueski México FinTech Series D 137.800.000 Flash Brasil HRTech Series C 132.254.832 Tractian Brasil Indústria Series B 65.732.064 Blip Brasil MarTech Series B 170.570.175 CRM&Bonus Brasil MarTech Series B 135.141.528 Mottu Brasil Mobilidade Series C 110.411.704 Petlove Brasil PetTech Series C 221.989.716

O relatório aponta que hoje é muito mais raro uma startup se tornar um unicórnio. Desde 2022, houve uma queda drástica nos aportes, por conta de um cenário macroeconômico adverso, com juros mais altos no mundo todo para conter a inflação. Assim, os investidores ficaram mais seletivos. “Saiu de cena o crescimento acelerado a qualquer custo para a adoção de modelos que permitam a sustentabilidade financeira e operacional dos negócios”, explica Gustavo Gierun, CEO e co-fundador do Distrito. No caso do Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar é outro fator que pesa para atingir uma avaliação de US$ 1 bilhão, já que boa parte das receitas das startups está em moeda local, lembra ainda o executivo.

As 12 startups com mais potencial de se tornar unicórnio receberam US$ 1,3 bilhão em 55 rodadas entre 2014 e 2024. Cerca de metade desse volume foi no ano de 2021. Já na lista completa, com 78 nomes, os aportes foram de US$ 7,6 bilhões em 295 deals no período que vai de 2017 a janeiro de 2025.

A sintonia dos unicórnios e o uso da IA

A inteligência artificial já se tornou um vetor de atração de investimento. Segundo o Distrito, as startups brasileiras relacionadas à I.A. receberam US$ 867,7 milhões em 120 rodadas ao longo do ano passado.

“A inteligência artificial deixou de ser apenas um diferencial e se tornou um fator essencial para a escalabilidade e diferenciação das startups. Nosso mapeamento mostra que os unicórnios da América Latina já adotam IA em diversas frentes, desde automação de processos e análise de crédito até personalização e prevenção de riscos. Esse movimento reforça como a tecnologia tem sido decisiva para tornar os modelos de negócio mais eficientes e, ao mesmo tempo, disruptivos. Por outro lado, a IA está redesenhando o cenário competitivo e até as startups mais consolidadas passaram a ser alvo de novos entrantes”, destaca Gierun.

Apesar desse interesse do investidor, o Brasil ainda está longe de ter um unicórnio de I.A.

