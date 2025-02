Brasileira faz estreia como estrela de Carolina Herrera

Brasileira faz estreia internacional como estrela de Carolina Herrera

A brasileira Giovanna Lannes (@giolannes_), de 21 anos, foi destaque da renomada grife Carolina Herrera, durante apresentação realizada na semana de moda de Nova Iorque.

A jovem nascida no Rio de Janeiro brilhou no primeiro desfile internacional da carreira, a bordo de longo com paetês metalizados.

Giovanna Lannes começou a carreira como modelo em 2016, após ser vista passeando em uma feira de moda no Rio de Janeiro.

Hoje, a promessa da moda é representada pela WAY Model, de Anderson Baumgartner, mesmo empresário responsável por supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira.

Giovanna já foi apontada como “New Face promissora” pelo prestigiado portal Models.com (https://models.com/newfaces/mdc-selects/66889) e desfilou na São Paulo Fashion Week.

Olho nela!

