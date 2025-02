Prefeitura divulga selecionados do Festival Pop Arte 2025

Prefeitura de Santa Bárbara divulga selecionados e suplentes do Festival Pop Arte 2025

Leia + sobre Famosos, artes e música

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou nesta terça-feira (11) os selecionados da edição 2025 do Festival Pop Arte” – O Festival de Popularização da Arte.

Ao todo atenderam as exigências do edital 10 proponentes, incluindo os suplentes, sendo cinco das artes da cena, quatro de música e um de circo.

As apresentações serão nos dias 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29 de março de 2025, sempre às 20 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, com ingressos a preços populares: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (antecipado e meia-entrada).

O objetivo do Pop Arte é democratizar o acesso à cultura, oferecendo uma programação artística diversificada, bem como o de fomentar a formação de plateia para o Teatro Municipal, tornando-o ainda mais popular e incentivar que os artistas locais e de cidades adjacentes utilizem esse espaço para apresentarem seus trabalhos.

Foram aceitos grupos e produtores culturais interessados das cidades da Região Administrativa de Campinas. Após a divulgação da lista dos selecionados, será feita uma análise administrativa, que verificará a viabilidade de agenda e a adequação dos espetáculos aos espaços disponíveis, entre os dias 11 e 13 de fevereiro. Por fim, a programação oficial será anunciada no dia 15 de fevereiro de 2025.

Os artistas selecionados receberão 88% do valor arrecadado com a venda de ingressos para cobrir os custos de produção e apresentação. Os outros 12% serão destinados ao Fundo Pró-Cultura e ao recolhimento de ISSQN.

Mais informações estão disponíveis no site www.culturasbo.com ou diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua João XXIII, 61, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Confira:

Selecionados



1º – Sonântulo – Trupe Dona Formiga (Trupe de Teatro GrandPlié) – Santa Bárbara d’Oeste – teatro;





2º – Espetáculo Cartas para Josephine – Fafatta Gianfratti (Coletivo TantoFaz) – Americana – teatro;





3º – 100 JOBIM – Ana Paula Moreti canta Tom Jobim – Alexandre Cunha – Campinas – música;





4º – MalabaRindo – MB Circo – Piracicaba – circo;





5º – “Pinocchio – Olhos de Madeira” – Cia Arte-Móvel – Santa Bárbara d’Oeste – teatro;





6º – Show “Gal & Gil” por Manda Moraes & Grupo – Amanda Moraes – Santa Bárbara d’Oeste – música;





7º – Espetáculo Canta Curumim ” Brincadeiras musicais” – Sandro Roberto de Almeida – Americana – música;

Suplentes



1º – Colchão de Ver Estrelas – Coletivo Artístico Emaranhados – Campinas – teatro;



2º – Beatles 4ever Cartoon – Bruno de Souza Lopes – São Paulo – música;



3º – Show Musical Samba Raiz – Projeto Samb’Ajuda – Santa Bárbara d’Oeste – música;

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP