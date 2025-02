Como a cannabis pode ajudar no tratamento do câncer

Saiba como a cannabis medicinal pode ajudar no tratamento do câncer

O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados 9,6 milhões de óbitos por ano. Esse número bastante elevado se deve, em grande parte, aos diagnósticos tardios, nos quais a doença já está em estágio avançado, além de casos em que o tratamento não se mostra mais eficaz.

Fevereiro é o mês mundial dedicado ao combate ao câncer, uma iniciativa da União Internacional para Controle do Câncer (UICC), com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo é ampliar a conscientização e a educação sobre a doença em diversos países, além de incentivar a adoção das diferentes formas de tratamento disponíveis atualmente.

Segundo Pedro Sabaciauskis, fundador e presidente da Santa Cannabis – associação sem fins lucrativos dedicada ao estudo e à distribuição legal de CBD e THC para pacientes com indicação médica -, apesar do preconceito e da descrença de parte da população, a cannabis medicinal tem se mostrado uma opção eficaz para o tratamento de alguns tipos de câncer, trazendo benefícios a diversos pacientes.

Pedro explica que a cannabis medicinal pode atuar como uma terapia complementar valiosa, ajudando a melhorar a qualidade de vida. “O nosso organismo possui receptores canabinoides, que, ao serem ativados pelos compostos presentes na cannabis, ajudam a interromper a dor e reduzir inflamações, proporcionando um efeito analgésico e melhorando o bem-estar do paciente”, afirma.

Os canabinoides têm demonstrado eficácia na redução dos efeitos colaterais de tratamentos agressivos, como quimioterapia e radioterapia, aliviando sintomas como dores, náuseas e vômitos. Além disso, há fortes indícios de que seu uso contribui para a melhora do sono e da saúde mental, reduzindo a insônia e a ansiedade em pacientes oncológicos. Outra possível vantagem é a diminuição da necessidade de opioides, proporcionando um alívio significativo dos sintomas e melhorando a qualidade de vida.

Além do alívio dos sintomas, pesquisas indicam que compostos como THC e CBD podem desempenhar um papel direto no combate a alguns tipos de câncer, incluindo gliomas, tumores cerebrais, câncer de mama e leucemia. Estudos sugerem que esses canabinoides ajudam a reduzir o crescimento tumoral, impedir a metástase e potencializar a eficácia de tratamentos convencionais, como quimioterapia e radioterapia. Outras investigações apontam benefícios no melanoma, mieloma múltiplo, câncer de cólon e de próstata, com evidências de que podem retardar a progressão da doença.

Gabriela Kreffta, Técnica Farmacêutica da Santa Cannabis, reforça que THC e CBD não são os únicos compostos da cannabis com propriedades terapêuticas. De acordo com ela, substâncias como CBG, CBC e CBN também apresentam potencial no tratamento do câncer. “O CBG tem se mostrado eficaz na inibição da proliferação de células tumorais, como no câncer colorretal, e possui ação anti-inflamatória. O CBC contribui para a redução do crescimento celular e a indução da apoptose, e o CBN, derivado do THC, tem efeitos sedativos e analgésicos, auxiliando no controle da inflamação e do estresse oxidativo”, diz.

Com o avanço das pesquisas no Brasil e no mundo, a cannabis medicinal tem cada vez mais se consolidado como uma alternativa bastante promissora no alívio dos sintomas e no suporte ao tratamento do câncer, podendo ser utilizada em diferentes casos. No entanto, seu uso apresenta uma série de desafios, como possíveis interações com medicamentos e efeitos adversos, incluindo sonolência.

Por isso, Pedro faz um alerta sobre a necessidade de não utilizar medicamentos sem a devida prescrição. “Apesar de sabermos que a cannabis medicinal pode ser muito positiva para o tratamento de algumas doenças, cabe ao médico avaliar cuidadosamente os riscos e benefícios, garantindo assim um uso muito mais seguro e adequado às necessidades de cada paciente”, finaliza.

