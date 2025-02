Bispa que enfrentou Trump terá livro lançado no Brasil

A Citadel Editora adquiriu os direitos do livro Coragem para pensar, coragem para fazer (How We Learn to Be Brave), da bispa Mariann Edgar Budde, para publicação exclusiva no Brasil.

A líder religiosa ganhou destaque recentemente ao clamar publicamente por misericórdia com as comunidades de imigrantes e de pessoas LGBTQIAP+ em evento com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump considerou o discurso um insulto e exigiu um pedido desculpas, definindo a bispa como “hater” e “radical de esquerda”.

Mariann Edgar Budde é a primeira mulher a ocupar a liderança da Diocese Episcopal de Washington. Formada pela Universidade de Rochester, ela passou sua infância entre Nova Jersey e Colorado.

Em seu livro, ela aborda como enfrentar desafios com fé e discernimento, destacando que a coragem é uma construção diária.

Mais do que um relato de sua trajetória, Coragem para pensar, coragem para fazer é um guia para os momentos decisivos da vida – aqueles em que é preciso superar medos e agir com convicção.

A obra explora diferentes formas de coragem, desde as decisões mais evidentes até aquelas internas e silenciosas.

Com referências que vão de Harry Potter ao Evangelho de Lucas, Budde combina experiências pessoais, reflexões espirituais e cultura pop para mostrar como cada um pode viver com propósito e autenticidade.

Essa será a primeira obra da autora publicada no Brasil. Atualmente em fase de tradução, o livro já esta disponível em pré-venda.

Ficha técnica

Título: Coragem Para Pensar, Coragem Para Fazer – Domine a Arte da Bravura e da Decisão nos Momentos Mais Desafiadores da sua Vida

Editora: Citadel Grupo Editorial

Autoria: Mariann Edgar Budde

ISBN: 978-6550475895

Páginas: 224

Preço: R$ 64,90

Onde encontrar: Amazon