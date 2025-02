Americana realiza Encontro Municipal “Todos contra a Dengue” nesta sexta-feira

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta sexta-feira (14), a partir das 8 horas, o Encontro Municipal “Todos contra a Dengue”, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social. Na ocasião, será lançada a campanha de 2025, além de uma apresentação sobre a situação da doença no município pela equipe da Unidade de Vigilância em Saúde e pelo médico infectologista Dr. Arnaldo Gouveia Junior.

A abertura da atividade contará com a participação do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, da Câmara Municipal e outras autoridades da cidade. Também foram convidados para o encontro representantes das secretarias municipais e autarquias, dos conselhos municipais, entidades de classe, sindicatos, associações, entidades assistenciais e religiosas.

O objetivo deste encontro é a mobilização de toda a sociedade no combate à dengue, intensificando o trabalho que já é realizado. “É preciso destacar que os nossos agentes já estão entrando nos imóveis diariamente. O trabalho é incessante e estamos atuando em diversas frentes. O encontro vai nos ajudar a integrar ainda mais as ações e as pessoas, numa luta que tem como único alvo o Aedes aegypti”, completou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A Secretaria de Assistência Social está localizada na Rua Purus, n° 31, no bairro São Roque.

