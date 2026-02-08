A Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) divulgou seu relatório anual de atividades referente a 2025, consolidando dados que evidenciam tanto a ampliação do atendimento à causa animal quanto os desafios estruturais e financeiros enfrentados pela organização.

Fundada em 1994, a entidade possui Título de Utilidade Pública Municipal e Estadual e atua com base em um Plano de Trabalho formalizado junto à Prefeitura Municipal de Nova Odessa (PMNO), que define metas, indicadores e recursos. Atualmente, a AAANO conta com o trabalho de 50 voluntários, uma diretoria executiva (também voluntária) e 6 colaboradores contratados. A atuação da entidade abrange resgates, acolhimento, adoções, ações de saúde animal, projetos de controle populacional e apoio a protetores independentes.

Situação financeira e desafios

O balanço financeiro de 2025 aponta receita total de R$ 670.356,85 e despesas que somaram R$ 859.544,02, resultando em déficit. Entre as principais fontes de receita estão repasses públicos municipais (R$ 292.585,68), doações espontâneas (R$ 151.746,08), Nota Fiscal Paulista (R$ 126.568,77), bazar (R$ 53.350,84) e brechó (R$ 48.527,00).

Do lado das despesas, os maiores custos foram com colaboradores (R$ 262.543,54), ração (R$ 160.464,24), clínica veterinária (R$ 74.491,63), vacinas, testes e medicamentos (R$ 41.047,67), além de impostos, contas de água e outras despesas operacionais.

O relatório destaca como fator crítico o não recebimento de uma Emenda Impositiva Municipal no valor de R$ 335 mil, aprovada pela Lei Municipal nº 3.826/2024, o que impactou diretamente o fluxo de caixa e gerou atrasos em pagamentos.

Resgates superaram metas e cresceram 27% em um ano

Em 2025, a AAANO registrou 159 animais resgatados, número que supera em mais de cinco vezes a meta inicialmente estipulada de 30 resgates. O volume representa um crescimento de 27% em relação a 2024, quando foram atendidos 116 animais. Do total de resgates, 52% envolveram gatos e 47% cães.

Em relação à origem das ocorrências, 27% estiveram vinculadas ao projeto CED (Captura, Esterilização e Devolução), 25% foram realizadas diretamente pela AAANO, 22% tiveram acionamento da Vigilância Sanitária, 15% da Defesa Civil e 11% partiram de pessoas não identificadas. O levantamento indica que 52% dos resgates foram realizados por pessoas ou órgãos externos à ONG.

Quanto ao destino dos animais após o resgate, 57% permaneceram no abrigo, 32% foram encaminhados para adoção, 7% vieram a óbito, 2% ficaram internados, 1% seguiu para lar temporário e 1% foi devolvido ao tutor.

Adoções ultrapassam meta anual

Em 2025, a AAANO superou a meta estabelecida de 120 adoções, resultando em uma média mensal aproximada de 14 animais. O pico ocorreu em maio, com 27 adoções. A distribuição mensal foi a seguinte: janeiro (9), fevereiro (13), março (16), abril (13), maio (27), junho (14), julho (20), agosto (14), setembro (7), outubro (7), novembro (17) e dezembro (11). Ao longo do ano, foram realizadas 50 feirinhas de adoção, das quais 44 resultaram em pelo menos uma adoção, alcançando taxa de sucesso de 88%.

O perfil dos animais adotados mostra predominância de gatos (52%, ou 91 animais) sobre cães (48%, ou 82 animais). Em relação à idade, 73% eram filhotes (127), 24% adultos (41) e 3% idosos (5), índice que representa aumento em relação a 2024. As adoções de fêmeas corresponderam a 55% do total, crescimento de nove pontos percentuais em comparação ao ano anterior. A taxa de devolução foi de 3,93%, equivalente a sete animais.

Saúde animal e monitoramento pós-adoção

No campo da saúde, a AAANO realizou 29 castrações em 2025, frente a uma meta de 50 procedimentos. A redução está relacionada ao fato de que, desde junho de 2024, as castrações passaram a ser assumidas pelo Bem-Estar Animal de Nova Odessa. O maior volume mensal ocorreu em agosto, concentrando 24% do total anual. Também foram aplicadas 395 doses de vacinas, sendo 51% destinadas a animais que permanecem no abrigo. Já o monitoramento pós-adoção contabilizou 182 visitas presenciais, com 97 contatos efetivos, resultando em uma taxa de retorno de 53%.

Estrutura atual, projetos e impacto social da AAANO

A entidade mantém atualmente cerca de 350 animais sob seus cuidados, sendo aproximadamente 270 cães e 80 gatos. Entre os projetos de destaque está o CED (Captura, Esterilização e Devolução), que foi realizada graças ao recebimento de uma emenda parlamentar para essa finalidade, iniciado no primeiro trimestre e concluído no quarto trimestre de 2025, que atendeu 156 gatos em situação de abandono nas ruas, todos castrados, vacinados e microchipados, como estratégia de controle populacional ético e de saúde pública.

A AAANO também apoia mensalmente de cinco a seis protetores independentes, com a doação regular de 100 kg de ração para gatos e 150 kg de ração para cães. Em 2025, foram realizados 54 eventos gerais, superando a meta de 45, incluindo feiras de adoção semanais, realizadas todos os sábados, das 9h30 às 12h30.

Nova sede e perspectivas

Entre as metas futuras, a AAANO projeta a construção de uma nova sede em área de 13 mil m² cedida pelo Governo do Estado de São Paulo, em Nova Odessa. O projeto prevê 161 baias para cães — incluindo unidades individuais, duplas, triplas e de isolamento — além de três gatis com capacidade para cerca de 80 gatos, contemplando alas específicas para animais com FIV e FeLV. Segundo informações da diretoria, os custos podem ultrapassar o valor de 1 milhão de reais para o novo local, do qual eles já tem garantido R$ 300 mil advindos do Ministério Público do Trabalho, e em torno de R$ 600 mil do município, como contrapartida de uma lei municipal específica para essa finalidade.

“Queremos reforçar a nossa dedicação, responsabilidade e transparência. São mais de 30 anos de história da Associação na cidade, que garante não só o bem-estar animal, mas o avanço de políticas públicas e projetos em prol dessa temática”, acrescenta Carlos Pinotti, presidente da AAANO. “Mesmo com o déficit financeiro muito significativo e preocupante, por falta de compromisso da atual gestão municipal, ainda assim, com muito esforço e contribuição da sociedade, conseguimos concluir todos os trabalhos e atividades, e ainda entregar muito além da nossa meta inicial; e isso é uma dedicação além de qualquer outro trabalho em qualquer setor no país. É o amor e o propósito de verdade, que precisa ser mais valorizado e reconhecido por todos”, conclui Pinotti.

