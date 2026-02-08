BYD no topo? O futuro da mobilidade aponta para caminhos cada vez mais tecnológicos e sustentáveis. Uma pesquisa realizada pela Webmotors, maior plataforma de compra e venda de veículos do Brasil, mostra que os consumidores já projetam seus desejos futuros com foco em inovação, eficiência e menor impacto ambiental.

Segundo o levantamento, o BYD Dolphin desponta como o modelo mais desejado pelos brasileiros para 2026, refletindo o avanço dos veículos elétricos e a consolidação da eletrificação como uma das principais tendências do setor automotivo no país. O resultado acompanha um movimento global de transição energética e indica que o consumidor está cada vez mais atento às transformações tecnológicas da mobilidade.

Na sequência, estão Honda Civic e Toyota Corolla, mostrando que a inovação convive com a força de modelos já consolidados no mercado.

BYD Dolphin lidera

Quando o recorte é feito por marca, a liderança da BYD se mantém, seguida por montadoras tradicionais que vêm investindo em eficiência, eletrificação e tecnologia embarcada, como Toyota, BMW, Honda e Hyundai. O resultado reforça a coexistência entre, de um lado, a inovação e o desejo de se ter veículos mais alinhados com o contexto ambiental e, de outro, a confiança em marcas já conhecidas do consumidor brasileiro. A pesquisa também buscou entender o que torna esses veículos tão desejados. Segundo as respostas dos ouvidos pela marca, o desejo está diretamente relacionado à busca por mais conforto e qualidade de vida (69%), inovação (60%) e um design moderno e diferenciado (56%). Já ao projetar o futuro da mobilidade, os brasileiros apontam como características essenciais mais tecnologia e conectividade (66%), menor impacto ambiental (60%) e carros mais econômicos (52%), evidenciando uma mudança de mentalidade em direção a soluções mais inteligentes e sustentáveis.