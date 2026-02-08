BYD no topo? O futuro da mobilidade aponta para caminhos cada vez mais tecnológicos e sustentáveis. Uma pesquisa realizada pela Webmotors, maior plataforma de compra e venda de veículos do Brasil, mostra que os consumidores já projetam seus desejos futuros com foco em inovação, eficiência e menor impacto ambiental.
Segundo o levantamento, o BYD Dolphin desponta como o modelo mais desejado pelos brasileiros para 2026, refletindo o avanço dos veículos elétricos e a consolidação da eletrificação como uma das principais tendências do setor automotivo no país. O resultado acompanha um movimento global de transição energética e indica que o consumidor está cada vez mais atento às transformações tecnológicas da mobilidade.
Na sequência, estão Honda Civic e Toyota Corolla, mostrando que a inovação convive com a força de modelos já consolidados no mercado.
BYD Dolphin lidera
Quando o recorte é feito por marca, a liderança da BYD se mantém, seguida por montadoras tradicionais que vêm investindo em eficiência, eletrificação e tecnologia embarcada, como Toyota, BMW, Honda e Hyundai. O resultado reforça a coexistência entre, de um lado, a inovação e o desejo de se ter veículos mais alinhados com o contexto ambiental e, de outro, a confiança em marcas já conhecidas do consumidor brasileiro.
A pesquisa também buscou entender o que torna esses veículos tão desejados. Segundo as respostas dos ouvidos pela marca, o desejo está diretamente relacionado à busca por mais conforto e qualidade de vida (69%), inovação (60%) e um design moderno e diferenciado (56%).
Já ao projetar o futuro da mobilidade, os brasileiros apontam como características essenciais mais tecnologia e conectividade (66%), menor impacto ambiental (60%) e carros mais econômicos (52%), evidenciando uma mudança de mentalidade em direção a soluções mais inteligentes e sustentáveis.
Metodologia
Público: foram entrevistados 500 brasileiros de todos os estados do país, incluindo mulheres e homens, com idade a partir dos 18 anos e de todas as classes sociais.
Coleta: os dados do estudo foram levantados via plataforma de pesquisas online. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.
Data de coleta: realizada no dia 09 de janeiro de 2026.
Sobre a Webmotors
A Webmotors foi a primeira marca brasileira a inovar na forma de comprar e vender carros e é o principal ecossistema automotivo, que engloba desde a compra, venda e uso do veículo, oferecendo soluções completas para o segmento no Brasil. Fundada em 1995, Webmotors foi pioneira na inovação do marketplace online automotivo e continua a definir o padrão para compra, venda e pesquisa online automotiva.
Em 2002, o Grupo Santander Brasil se juntou à Webmotors como seu principal parceiro e, em abril de 2013, a empresa deu boas-vindas à carsales. com Ltd., que adquiriu uma participação de 30%. Desde então, a empresa de tecnologia australiana contribuiu para a aceleração do crescimento da Webmotors e, em março de 2023, a carsales. com Ltd. aumentou sua participação acionária na Webmotors para 70%. O Santander mantém os outros 30%, além da exclusividade comercial, sendo o parceiro de crédito, seguros e soluções financeiras para transações feitas por meio da plataforma da Webmotors.
