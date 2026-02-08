A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, aplicou mais de 700 doses durante a campanha de multivacinação realizada neste sábado (7) em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, nos bairros Vila Mathiensen, Jardim Guanabara, Cariobinha, São Vito, Parque Gramado, Parque das Nações e Jardim São Paulo.

A ação mobilizou equipes de saúde para reforçar a imunização de crianças, adolescentes, adultos e idosos, promovendo o acesso facilitado à prevenção, ampliando a cobertura vacinal e reforçando a proteção da população contra diversas doenças.

A iniciativa teve como foco principal as vacinas de febre amarela e sarampo, mas também foram oferecidas as vacinas de rotina disponíveis no calendário e no estoque municipal, a fim de atualizar as carteiras de vacinação.

Ao todo, foram 757 vacinas aplicadas em 672 pessoas, sendo 181 doses de dupla adulto (difteria e tétano), 148 de febre amarela, 136 de hepatite B, 109 de tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), entre outros imunizantes.

Sec Carvalho fala da multivacinação

“Essa ação demonstra o compromisso da gestão do prefeito Chico Sardelli em levar a saúde para mais perto dos moradores, facilitando o acesso em horários diferenciados. Temos priorizado sempre a prevenção, e ver a adesão da comunidade hoje nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para manter a população protegida e com as coberturas vacinais em dia”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

“Nosso principal objetivo foi oferecer a oportunidade para quem não consegue comparecer às unidades durante a semana. Mobilizamos nossas equipes estrategicamente para garantir que tanto o público infantil quanto os adultos pudessem atualizar o esquema vacinal com agilidade e segurança em todas as regiões atendidas”, pontuou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Além da campanha, a vacinação de rotina segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as UBSs. As unidades da Praia Azul e do São Vito atendem até as 20h.

“É fundamental que a população compreenda a importância de manter a caderneta atualizada, não apenas durante as campanhas, mas de forma contínua. Nossas equipes de enfermagem estão preparadas em todas as UBSs para orientar sobre cada dose necessária, lembrando que a vacina é a ferramenta mais eficaz que temos para erradicar doenças e garantir a qualidade de vida da nossa população”, ressaltou a responsável técnica de enfermagem da Atenção Primária à Saúde (APS), Fabrícia Santa Rosa Adami.

