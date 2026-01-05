O jovem Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, foi encontrado com vida na manhã desta segunda-feira (5), após passar quatro dias desaparecido no Pico do Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.
Segundo relatos apurados, ele realizava a trilha acompanhado de uma amiga e ambos passaram a virada do ano no local para assistir ao nascer do sol. Durante o percurso, Roberto passou mal e sofreu ferimentos, ficando para trás enquanto a acompanhante seguiu o caminho.
Encontrado pelo resgate
O jovem foi localizado consciente por equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico. O Corpo de Bombeiros informou que realizará uma coletiva para esclarecer o caso.
