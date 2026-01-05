Astróloga detalha como será 2026 para cada signo

As previsões astrológicas para 2026 chegam com força total e prometem transformar a vida de todos os signos do zodíaco. Com Marte como grande influenciador do ano, o período será marcado por movimento, ação e necessidade de escolhas conscientes.

Segundo Rosana Bloise, astróloga, oraculista, terapeuta holística e autora de “Oráculo do Poder Feminino” e “Oráculo Cigano“, publicados pela Matrix Editora, quem busca saber como a astrologia influenciará amor, carreira, finanças e saúde encontrará em 2026 um ano de viradas importantes, algumas desafiadoras, outras extremamente positivas.

A mudança de Saturno e Netuno para Áries logo no primeiro trimestre inaugura um ciclo de maturidade, responsabilidade e propósito para todos os signos. A conjunção de 20 de fevereiro funciona como um despertar coletivo, pedindo clareza, foco e ajustes estruturais.

“Somam-se a isso a entrada de Urano em Gêmeos, Júpiter em Leão e eclipses importantes ao longo do ano, criando um cenário astrológico dinâmico e cheio de oportunidades”, explica Rosana.

Para entender melhor como esses trânsitos impactarão sua vida, confira a seguir as previsões da astróloga para cada signo em 2026.

Áries

Em 2026, Áries sentirá com intensidade a influência de Marte e da conjunção Saturno–Netuno no signo, pedindo maturidade, estratégia e clareza de propósito. O ano exige equilibrar impulsos com planejamento, especialmente em decisões profissionais e emocionais.

No amor, relações sinceras ganham espaço, mas é preciso evitar ilusões, sobretudo no Mercúrio retrógrado de fevereiro. Na carreira e nas finanças, Saturno pede disciplina enquanto Netuno inspira criatividade.

Com Urano em Gêmeos a partir de abril e Júpiter em Leão no fim de junho, oportunidades surgem em estudos, comunicação, tecnologia e projetos criativos. Eclipses reforçam cuidados com saúde e rotina. A dica do ano: coragem com consciência, pois cada passo bem pensado abre portas duradouras.

Touro

Touro viverá um ano mais acelerado do que o habitual, influenciado por Marte e pela conjunção Saturno–Netuno em Áries, que ativa temas profundos e pede planejamento emocional. No amor, o período favorece amadurecimento, mas exige honestidade consigo mesmo.

No trabalho, Saturno cobra mudanças de postura, enquanto Netuno amplia a visão. Urano em Gêmeos movimenta as finanças e traz novas fontes de renda, ainda que com alguma instabilidade.

Júpiter em Leão ilumina vida familiar e projetos pessoais. Eclipses pedem equilíbrio entre carreira, descanso e saúde emocional. A lição de 2026: soltar o controle e praticar flexibilidade para transformar desafios em oportunidades.

Gêmeos

2026 será um ano veloz para Gêmeos, especialmente com a entrada de Urano no signo em abril, trazendo inovação e mudanças rápidas. Antes disso, a conjunção Saturno–Netuno em Áries destaca amizades, projetos coletivos e conexões importantes.

O amor passa por ajustes, e Mercúrio retrógrado em fevereiro pode trazer conversas pendentes. No trabalho, disciplina e foco serão essenciais para aproveitar oportunidades financeiras e intelectuais.

Com Júpiter em Leão a partir de junho, estudos, comunicação e viagens ganham destaque. Eclipses mexem com família, carreira e visão de mundo. A dica do ano: abraçar o novo sem perder o foco. A organização será o seu superpoder.

Câncer

Câncer viverá maior exposição e responsabilidade profissional em 2026. Marte acelera decisões, e a conjunção Saturno–Netuno em Áries exige liderança e metas bem estruturadas.

No amor, conversas importantes pedem maturidade, especialmente durante Mercúrio retrógrado. Nas finanças, Júpiter em Leão a partir de junho traz oportunidades. Urano em

Gêmeos movimenta emoções profundas e incentiva terapias e autoconhecimento. Eclipses mexem com autoestima, dinheiro, rotina e crenças. A recomendação para o ano: confiar no próprio valor e evitar agir por impulso em situações familiares e afetivas.

Leão

Leão terá um dos anos mais marcantes de seu ciclo. Marte traz coragem e expansão, enquanto Saturno e Netuno em Áries abrem caminhos para estudos, viagens e novas perspectivas.

No amor, as relações se tornam mais maduras e transparentes. No trabalho, disciplina e criatividade caminham juntas, e Urano em Gêmeos amplia redes e oportunidades.

O grande momento chega em junho, com Júpiter entrando em Leão e fortalecendo autoestima, visibilidade e conquistas, reforçado pelo eclipse solar total no signo em agosto.

A dica: assumir o protagonismo com autenticidade.

Virgem

Para Virgem, 2026 será de ajustes internos e emocionais. A conjunção Saturno–Netuno em Áries ativa temas de intimidade e desapego. No amor, vínculos verdadeiros se fortalecem, mas relações desgastadas podem se revelar, especialmente com Mercúrio retrógrado.

No trabalho, foco e criatividade se complementam. Urano em Gêmeos movimenta a carreira, e Júpiter em Leão traz mais introspecção e reorganização de prioridades.

Com eclipses importantes no próprio signo, mudanças pessoais ganham intensidade. A dica: permitir-se mudar sem tentar controlar tudo.

Libra

Libra passa por um ano decisivo nas relações. A conjunção Saturno–Netuno em Áries pede clareza e responsabilidade afetiva, acelerando decisões importantes.

No amor, vínculos se fortalecem ou se encerram. No trabalho, Marte exige posicionamento firme, enquanto Júpiter em Leão favorece conexões profissionais e projetos criativos.

Urano em Gêmeos renova ideias e amplia horizontes. Eclipses pedem equilíbrio entre vida social, organização e saúde. A orientação: escolher com o coração e sustentar a escolha com coragem.

Escorpião

Escorpião terá um ano de organização intensa da rotina, saúde e trabalho. A conjunção em Áries pede disciplina, ajustes de hábitos e foco no bem-estar.

No amor, relações estáveis ganham força, mas Mercúrio retrógrado pode reabrir conversas sensíveis. Na carreira, eficiência e criatividade caminham juntas, e Júpiter em Leão aumenta ambições e visibilidade.

Urano em Gêmeos transforma áreas emocionais profundas, enquanto eclipses mexem com casa, família e metas profissionais. A dica: simplificar para ter mais energia para o que importa.

Sagitário

Sagitário vive um ano de expansão com responsabilidade. A conjunção em Áries pede que sonhos ganhem forma concreta, especialmente em amor e projetos pessoais.

Mercúrio retrógrado traz revisões familiares, mas ajuda a resolver pendências. No trabalho, ideias prosperam com disciplina, e Júpiter em Leão favorece viagens, estudos e oportunidades internacionais.

Urano em Gêmeos movimenta parcerias e acordos. Eclipses reorganizam carreira, família e comunicação. O conselho: unir entusiasmo e estrutura para colher grandes conquistas.

Capricórnio

Capricórnio passa por uma reorganização profunda da vida doméstica, familiar e emocional. A conjunção em Áries exige maturidade, desapego e ajustes estruturais.

No amor, relações sólidas se fortalecem; fragilidades vêm à tona durante Mercúrio retrógrado. No trabalho, foco e responsabilidade são essenciais, enquanto Júpiter em Leão melhora acordos, investimentos e renegociações.

Urano em Gêmeos muda a rotina, e eclipses ativam dinheiro, estudos e comunicação. O recado do ano: aceitar mudanças de base para construir um futuro mais sólido.

Aquário

Aquário viverá um ano de movimento intelectual e emocional. A conjunção em Áries estimula conversas profundas, estudos e expressão mais consciente.

No amor, diálogos transparentes ganham espaço, mas é preciso cuidado durante Mercúrio retrógrado. No trabalho, dinamismo e inovação crescem, com Júpiter em Leão fortalecendo parcerias.

Urano em Gêmeos traz criatividade e renovação afetiva e pessoal, enquanto eclipses mexem com identidade e relacionamentos. A dica: equilibrar liberdade e responsabilidade para transformar ideias em resultados.

Peixes

Peixes atravessa um ano de reorganização prática, com foco em finanças, rotina e vida material. A conjunção Saturno–Netuno em Áries pede ação concreta, menos idealização e mais estratégia.

No amor, os eclipses de março e agosto mostram limites e encerram ciclos, abrindo espaço para relações mais conscientes. No trabalho, Urano em Gêmeos movimenta ideias e ajustes domésticos, enquanto Júpiter em Leão expande oportunidades.

A saúde requer atenção durante Mercúrio retrógrado. A dica: transformar sensibilidade em ação estruturada.

