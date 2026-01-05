Programa Aluno Tutor chega a 388 estudantes formados em Americana

Mais de 380 estudantes dos 8ª anos de cinco escolas da rede municipal de Educação de Americana se formaram Alunos Tutores em Tecnologia Google desde o início do projeto de transformação digital adotado em 2021 pela Secretaria de Educação. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da pasta, e a Colaborativa, empresa parceira do Google. Em 2025, 93 estudantes receberam a certificação de Alunos Tutores concedida pelo programa, totalizando 388 desde a primeira edição.

O Aluno Tutor capacita os estudantes para a utilização de ferramentas educacionais do Google, com o objetivo de torná-los multiplicadores da transformação tecnológica no ambiente escolar, auxiliando outros membros da comunidade no uso da tecnologia. Os estudantes têm acesso a um curso a distância, realizado em uma plataforma gamificada e participam de encontros síncronos de formação.

Para receberem o certificado de alunos tutores, eles ainda comprovam o atendimento a um profissional da rede, demonstrando aptidão para atuar como apoiadores da cultura digital em suas escolas.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou o significado da iniciativa: “Este é um programa histórico para a Educação de Americana. Acreditamos na Educação como um agente de mudança na vida de cada cidadão e nosso esforço tem sido recompensado com a dedicação dos estudantes, que anualmente se formam e adotam a tecnologia em seus cotidianos e na vida escolar”, disse.

O vice-prefeito Odir Demarchi lembrou o papel das famílias nesta trajetória de sucesso. “A educação está em primeiro lugar na administração do prefeito Chico e o apoio das famílias dos estudantes coroa este trabalho. Os familiares são grandes incentivadores para que tenhamos tantos jovens formados Alunos Tutores e só podemos agradecer”, declarou.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, enfatizou o papel da tecnologia no ensino. “Os recursos digitais são instrumentos fundamentais para o aprendizado e para a vida em sociedade e é muito gratificante proporcionar aos nossos estudantes a vivência e o contato com tecnologia de ponta, como a oferecida pelo Programa Aluno Tutor”, destacou.

Confira as escolas onde o programa Aluno Tutor é desenvolvido:

CAIC Prof. Sylvino Chinelatto

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jonas Corrêa de Arruda Filho

EMEF Paulo Freire

EMEF Prof. Florestan Fernandes

EMEF Prof. Milton Santos

