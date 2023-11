Abertas as inscrições do curso de panetones do Cozinhalimento de Nova Odessa

No último sábado, a equipe do Projeto Cozinhalimento da Prefeitura de Nova Odessa promoveu um workshop sobre a produção de panetones e chocotones, que atraiu 23 participantes. O curso é parte do Projeto de trabalho da “cozinha modelo”, que é mantida em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, através da Casa da Agricultura Paulista.

De acordo com a nutricionista responsável pelo Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura e pelo Cozinhalimento, Juliana Pissaia Savitsky (que ministrou o curso), a capacitação superou as expectativas, atraindo 23 cidadãos interessados. “Tivemos recheios incríveis onde podemos destacar ganache de chocolate branco com caramelo salgado, camafeu, romeu e julieta, entre outros sabores”, destacou.

O curso contou com um bônus extra e uma surpresa. Com as claras que não foram usadas na elaboração dos panetones, foram feitos (e ensinados aos presentes) suspiros e uma sobremesa especial: pavlova recheada com creme de confeiteiro.

Mais notícias da cidade e região

PRÓXIMO CURSO

O Projeto Cozinhalimento vai realizar mais um curso ainda este ano, que está previsto para o próximo dia 23 de novembro (uma quinta-feira), das 8h às 15h. Será a última capacitação oferecido pelo projeto neste primeiro ano de atividades. As inscrições foram abertas no dia 16/11 e vão até dia 21/11.

As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas de forma presencial no Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”), que fica na Avenida Eddy de Freitas Criciúma, nº 150, no Centro (no antigo CTVP).

É necessário ter 16 anos ou mais e apresentar cópia do RG e de um comprovante de endereço em Nova Odessa. Lembrando que não é permitido levar acompanhantes no curso. O curso será realizado na Rua São Paulo, 399-425, no Jardim São Jorge.

“É um projeto que está dando certo na cidade. O workshop de panetones e chocotones é interessante agora porque pode ser uma fonte de renda importante nesta época do ano”, completou Juliana.

PARCERIA

Inaugurado em março de 2023, o Projeto Cozinhalimento é uma parceria da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, com a Casa da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo.

Além da instalação de cozinhas profissionais e da capacitação de agentes multiplicadores, o Cozinhalimento promove ações de segurança alimentar e nutricional sustentáveis e de incentivo à geração de renda e empreendedorismo, através de cursos gratuitos oferecidos à comunidade, como este de panificação.

Por meio do convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Projeto destinou R$ 80 mil para a compra de equipamentos, utensílios e mobiliário para a cozinha profissional, que inclui uma sala de aulas teóricas.

A Prefeitura investiu cerca de R$ 20 mil adicionais em utensílios, móveis e equipamentos, além de fornecer os insumos para os cursos e também uma professora ou “agente multiplicadora” – neste caso, a própria servidora municipal, nutricionista e professora de Nutrição Juliana Pissaia Savitsky.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP