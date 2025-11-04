Abertas inscrições de creches na rede municipal de Santa Bárbara

A Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste informa que a partir desta segunda-feira, 3 de novembro, estão abertas as inscrições para o Jardim I e II da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino para 2026. Podem ser inscritas crianças com 4 ou 5 anos completos ou a completar até 31 de março de 2026, que estão fora da escola ou matriculadas em escola particular.

Os responsáveis devem procurar a escola municipal mais próxima de sua residência e levar cópia da certidão de nascimento, cópia do comprovante de residência no nome do pai ou mãe e cópia de carteira de vacinação atualizada ou declaração da Unidade Básica de Saúde. As inscrições vão até 24 de Novembro.





Alunos

Os alunos que já frequentam as creches municipais em 2025 (0 a 3 anos de idade), em unidade municipal ou conveniada com a Prefeitura (Bolsa Creche), não precisam efetuar a inscrição pois serão direcionados automaticamente para o Jardim I em 2026.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Educação, pelo telefone (19) 3464-9449, ou diretamente na escola municipal de interesse.

