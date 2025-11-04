Prefeitura divulga finalistas do concurso do Festival de Literatura de Americana
A Prefeitura de Americana divulga nesta terça-feira (4) a relação dos finalistas do Concurso de Crônica e Poesia do Festival de Literatura de Americana (FLIAM), que acontece neste sábado (8) e domingo (9) na Praça Comendador Müller, no Centro da cidade, com debates literários, sarau, contação de histórias, apresentações musicais e outras atividades. Os participantes concorrem a premiações em dinheiro.
O evento tem o objetivo de fomentar e valorizar a pluralidade de vozes, estilos e perspectivas de escritores e editores, ampliando o diálogo em torno da literatura contemporânea e fomentando a formação de público. O concurso é dividido nas categorias infantojuvenil, para estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio, e adulto, com prêmios de R$ 1.000,00, R$ 500,00 e R$ 250,00 para as primeira, segunda e terceira colocações, respectivamente.
O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, via Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da Fábrica das Artes e do Sarau Poetiza-Me, viabilizado por meio de edital público com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura.
“Estamos animados para ver a Praça Comendador Müller se transformar em um verdadeiro espaço de trocas literárias e de experiências com a FLIAM. A realização de festivais artístico-culturais atende a uma demanda da sociedade e reforça o compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com a produção artística e com os produtores de cultura de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Durante o festival, artesãs e artesãos da Feira Ameriart vão expor produtos feitos à mão, como bordados, pinturas, peças em madeira, vidro decorado, arranjos florais, sabonetes artesanais, crochê, acessórios de moda e artigos religiosos, além de outras opções criativas para presentear, decorar a casa e para uso pessoal.
Confira a relação dos finalistas:
CRÔNICA – CATEGORIA ADULTO
Adriana de Lima Soares
Aurea Stradiotto Mendes
Edimar Jr.
Gil Hackmann
Jefferson Souza
Juliano Schiavo
Peu Martins
Renato Conterato
Sílvia Delázari
Victor Santos da Costa
CRÔNICA – CATEGORIA INFANTOJUVENIL
Aiko
Elena Thomaz Moya
Ian O. Soares
Isabelly Fuentes Coelho
Lorena Ferreira de Carvalho
Marcela Barizon
Maria Clara Teixeira Galdino
Mateo Moscardini de Brito
Melissa Mazocatto Falchet
Pedro Trapnell
POESIA – CATEGORIA ADULTO
Carlos Roberto Marim Junior
Douglas Domiciano
Gigi Caires
João Pedro Teodoro
Lana
LUS
Mariane dos Santos Maróstica
Rafaela Domingues Pereira
Wesley Cotrin
Yasmin Lins de Jesus
POESIA – CATEGORIA INFANTOJUVENIL
Aiko
Beatriz Cotrin
Gabriela Liberato dos Santos
Isabel Trindade Baldiumas
Maitê Gastin Fort
Mateo Moscardini de Brito
Moanna
Silva Maria
Sophia Nascimento Moreira
Thur
Veja a programação completa:
08/11 (sábado)
10h – Cerimônia de abertura
10h30 – Apresentação dos escritores da Câmara Setorial de Literatura
12h – Mesa-redonda: A literatura brasileira oriunda do Nordeste, com Samuel Monteiro
14h – Mesa-redonda: A importância da literatura na primeira infância, com Luane Bispo
16h – Mesa-redonda: A força da literatura preta no cotidiano, com James Ribeiro
17h30 – Resultado do Concurso de Crônica
18h30 – Diego Figueiredo e Quinteto de Cordas
09/11 (domingo)
10h – Apresentação dos escritores da Câmara Setorial de Literatura
11h – Lançamento e contação de história infantil: A Lua dos Ratos, com Carolina Stock
12h – Mesa: A escrita de mulheres negras da região de Americana, com Luciana Diogo
15h – Mesa: Vozes da periferia: arte, poesia e resistência, com Lucas Afonso
17h – Resultado do Concurso de Poesia
17h30 – Sarau Poetiza-me, com mestre de cerimônia Matteo Polizelli e DJ Maccedo
