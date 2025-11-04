Prefeitura divulga finalistas do concurso do Festival de Literatura de Americana

A Prefeitura de Americana divulga nesta terça-feira (4) a relação dos finalistas do Concurso de Crônica e Poesia do Festival de Literatura de Americana (FLIAM), que acontece neste sábado (8) e domingo (9) na Praça Comendador Müller, no Centro da cidade, com debates literários, sarau, contação de histórias, apresentações musicais e outras atividades. Os participantes concorrem a premiações em dinheiro.

O evento tem o objetivo de fomentar e valorizar a pluralidade de vozes, estilos e perspectivas de escritores e editores, ampliando o diálogo em torno da literatura contemporânea e fomentando a formação de público. O concurso é dividido nas categorias infantojuvenil, para estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio, e adulto, com prêmios de R$ 1.000,00, R$ 500,00 e R$ 250,00 para as primeira, segunda e terceira colocações, respectivamente.

O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, via Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da Fábrica das Artes e do Sarau Poetiza-Me, viabilizado por meio de edital público com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura.

“Estamos animados para ver a Praça Comendador Müller se transformar em um verdadeiro espaço de trocas literárias e de experiências com a FLIAM. A realização de festivais artístico-culturais atende a uma demanda da sociedade e reforça o compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com a produção artística e com os produtores de cultura de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Durante o festival, artesãs e artesãos da Feira Ameriart vão expor produtos feitos à mão, como bordados, pinturas, peças em madeira, vidro decorado, arranjos florais, sabonetes artesanais, crochê, acessórios de moda e artigos religiosos, além de outras opções criativas para presentear, decorar a casa e para uso pessoal.

Confira a relação dos finalistas:

CRÔNICA – CATEGORIA ADULTO

Adriana de Lima Soares

Aurea Stradiotto Mendes

Edimar Jr.

Gil Hackmann

Jefferson Souza

Juliano Schiavo

Peu Martins

Renato Conterato

Sílvia Delázari

Victor Santos da Costa

CRÔNICA – CATEGORIA INFANTOJUVENIL

Aiko

Elena Thomaz Moya

Ian O. Soares

Isabelly Fuentes Coelho

Lorena Ferreira de Carvalho

Marcela Barizon

Maria Clara Teixeira Galdino

Mateo Moscardini de Brito

Melissa Mazocatto Falchet

Pedro Trapnell

POESIA – CATEGORIA ADULTO

Carlos Roberto Marim Junior

Douglas Domiciano

Gigi Caires

João Pedro Teodoro

Lana

LUS

Mariane dos Santos Maróstica

Rafaela Domingues Pereira

Wesley Cotrin

Yasmin Lins de Jesus

POESIA – CATEGORIA INFANTOJUVENIL

Aiko

Beatriz Cotrin

Gabriela Liberato dos Santos

Isabel Trindade Baldiumas

Maitê Gastin Fort

Mateo Moscardini de Brito

Moanna

Silva Maria

Sophia Nascimento Moreira

Thur

Veja a programação completa:

08/11 (sábado)

10h – Cerimônia de abertura

10h30 – Apresentação dos escritores da Câmara Setorial de Literatura

12h – Mesa-redonda: A literatura brasileira oriunda do Nordeste, com Samuel Monteiro

14h – Mesa-redonda: A importância da literatura na primeira infância, com Luane Bispo

16h – Mesa-redonda: A força da literatura preta no cotidiano, com James Ribeiro

17h30 – Resultado do Concurso de Crônica

18h30 – Diego Figueiredo e Quinteto de Cordas

09/11 (domingo)

10h – Apresentação dos escritores da Câmara Setorial de Literatura

11h – Lançamento e contação de história infantil: A Lua dos Ratos, com Carolina Stock

12h – Mesa: A escrita de mulheres negras da região de Americana, com Luciana Diogo

15h – Mesa: Vozes da periferia: arte, poesia e resistência, com Lucas Afonso

17h – Resultado do Concurso de Poesia

17h30 – Sarau Poetiza-me, com mestre de cerimônia Matteo Polizelli e DJ Maccedo

