A Vigilância Sanitária de Americana realizou nesta terça-feira (4) duas operações conjuntas com a Polícia Civil que resultaram na interdição de uma padaria no bairro Jaguari e na apreensão de mais de 700 quilos de produtos impróprios para consumo em um comércio varejista de frios, carnes e açougue no Jardim Alvorada.

Na primeira ação, os agentes da Vigilância foram acionados pela Polícia Civil durante uma operação que apurava um possível furto de energia elétrica em uma padaria. Durante a inspeção, a equipe técnica constatou que o estabelecimento funcionava sem licença sanitária e em condições precárias de higiene, apresentando diversas irregularidades, como desorganização de materiais, falta de limpeza geral, fiação elétrica exposta, acúmulo de água no piso, produtos vencidos — entre eles iogurtes, sorvetes, pães de mel e bolos de pote —, alimentos sem procedência, presença de galinhas vivas e prateleiras com pontos de oxidação.

Diante das condições encontradas, o local foi interditado, e cerca de 20 quilos de produtos foram inutilizados, garantindo a proteção da saúde da população.

Na segunda ação, a equipe da Vigilância Sanitária, também acompanhada pela Polícia Civil, realizou uma operação em um comércio varejista de frios, carnes e açougue, motivada por uma denúncia de suposta fabricação irregular de produtos cárneos.

Durante a inspeção, foram encontrados produtos com prazo de validade vencido, sem procedência e manipulados em condições inadequadas de higiene, em desacordo com as boas práticas sanitárias. No total, mais de 700 quilos de alimentos — entre queijos, salsichas, frangos e carnes diversas — foram inutilizados. O estabelecimento não foi interditado, pois as irregularidades estavam restritas aos produtos, não comprometendo a estrutura física do local.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, ressaltou a importância da integração entre os órgãos públicos. “A parceria com as forças de segurança tem se mostrado fundamental, permitindo que a Vigilância Sanitária atue de forma eficaz na proteção da vida e garantindo que a saúde pública esteja sempre em primeiro lugar”, afirmou.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, reforçou o compromisso do setor. “Estamos plenamente empenhados em ações de prevenção e na promoção do bem-estar da população, combatendo riscos e protegendo a comunidade”, destacou.

