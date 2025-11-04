Inaugurada nova sede do Procon e unidades do Contencioso no Centro de Americana

A Prefeitura de Americana inaugurou, nesta segunda-feira (3), a nova sede do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) e de unidades de Contencioso — Fiscal, Cível e Trabalhista — da Secretaria de Negócios Jurídicos, na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro. Após reformas e adaptações no prédio, o espaço, amplo e moderno, oferece mais conforto à população e melhores condições de trabalho aos servidores municipais.

Antes da entrega da nova sede, o Procon estava instalado nas dependências do Paço Municipal. O Contencioso, com unidades onde atuam procuradores do município, estava dividido em dois prédios alugados pela Prefeitura: um reunia o Fiscal e o outro, o Cível e o Trabalhista.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância da entrega. “A nova sede do Procon representa uma facilidade a mais para a população. Quem procura o órgão busca orientação e atendimento de qualidade, e nada melhor do que ser bem recebido, em um espaço moderno, com estrutura adequada e servidores preparados. Tenho certeza de que esse novo prédio vai proporcionar conforto aos cidadãos e melhores condições de trabalho às equipes”, afirmou.

O vice-prefeito Odir Demarchi exaltou o trabalho da administração municipal para esta conquista. “As tratativas para essa mudança foram extensas, demandou tempo, muito diálogo envolvendo secretarias municipais, procuradores jurídicos e a ACIA. Foi um trabalho incansável e hoje temos mais uma conquista da administração Chico Sardelli”, disse.

O secretário de Negócios Jurídicos, Maurício Marzochi, também enalteceu a conquista e a localização da nova sede. “É um passo importante para os servidores públicos e para a cidade. O Procon e as unidades do Contencioso são espaços públicos e agora estão no Centro da cidade, facilitando a vida do cidadão. Agradeço a confiança e apoio dado pelo Chico e pelo Odir para que esse projeto desse tão certo.”

“O Procon é um órgão conciliador, que realiza o diálogo entre a população e a empresa. Agora temos mais espaço físico, melhor estrutura e é exatamente o que o Procon precisava. Agradeço o apoio da administração municipal”, acrescentou o diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

O chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, também ressaltou a localização da nova sede. “A nova sede está em um ponto estratégico, no coração da cidade, o que facilita o acesso da população e valoriza ainda mais a região central. É uma conquista que representa cuidado com o cidadão e compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos”, disse.

A cerimônia ainda contou com as presenças do vereador Lucas Leoncine, do juiz e diretor do Fórum de Americana, Fabio Rodrigues Fazuoli, do vice-presidente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Evandro Barizon, do presidente da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Fabiano Camargo Neves, além de servidores e de representantes de Procons da região e de empresas prestadoras de serviços.

O horário de atendimento ao público no Procon segue de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Durante os primeiros dias de funcionamento, um telefone provisório está disponível para contato pelo número (19) 3407-0220.

