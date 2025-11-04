A Polícia Civil negou, nesta terça-feira, 4, que a traficante Penélope, conhecida como ‘Japinha do CV‘, tenha morrido na megaoperação deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha no final de outubro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com as autoridades, nenhum corpo feminino foi encontrado e que a imagem que está sendo compartilhada é de um homem da Bahia de apenas 22 anos. “A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia”, diz a nota.

Japinha do CV musa do crime

A traficante Penelope, conhecida pelos apelidos Japinha e “musa do crime”, ganhou notoriedade nas redes sociais após ter sido apontada como uma dos 121 mortos. Segundo a polícia, ela é apontada como uma figura de confiança dos chefes da facção e atua na proteção de rotas de fuga.

Leia Mais Notícias do Brasil