Parque Irmã Dorothy (Hortolândia) fechado até dia 4/12 para decoração natalina

A partir desta segunda (3), espaço permanecerá fechado por um mês, por questões de segurança

A partir desta segunda-feira (03/11), o Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, ficará temporariamente fechado por aproximadamente um mês, em razão dos preparativos para o 9° Natal Sustentável, promovido pela Prefeitura. O espaço de lazer, um dos cartões postais de Hortolândia, será reaberto no dia cinco de dezembro. O parque está localizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 415, no Jd. Nossa Senhora de Fátima.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, a medida é necessária por questões de segurança. O objetivo é evitar que os visitantes corram riscos ao circularem pelo local. É que, neste período, que vai de três de novembro até o dia quatro de dezembro, servidores municipais estarão à voltas com a produção e instalação de toda a decoração natalina no parque, cortando plásticos e madeiras e mexendo com fiação elétrica.

Já inteiramente decorado, o Pq. Irmã Dorothy reabrirá na sexta-feira, dia cinco de dezembro, às 19h, quando da abertura oficial do Natal Sustentável. A Prefeitura está elaborando a programação deste ano, que será divulgada em breve, nos canais oficiais da Administração Municipal.

O OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago, que também recebe o Natal Sustentável, permanecerá aberto em novembro, fechando no dia quatro de dezembro e reabrindo dois dias depois, no dia seis, às 19h.

