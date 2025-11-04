“Apaixonados por Árvores”: Trilha da Primavera é finalizada e concurso de fotografia vai até 30 de novembro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Americana (Acia) e colaboradores, realizou no sábado (1) a última edição da ação “Trilha da Primavera”, com a participação de aproximadamente 100 pessoas na Avenida Paschoal Ardito, no bairro São Vito. O evento faz parte da programação da campanha “Apaixonados por Árvores”, em celebração ao Mês da Arborização Urbana, ao Dia da Árvore e ao início da primavera.

As quatro edições da “Trilha da Primavera” contaram com apresentações musicais, danças e atrações culturais, além de distribuição de mudas adequadas à arborização urbana e sementes, feira de adoção de filhotes, vídeos educativos sobre a “Rota das Árvores”, exposição da maquete “Sustentabilidade”, concursos de desenho e de fotografia, entre outras atividades.

A secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Cristina Gonçales, avaliou positivamente a iniciativa. “Todas as atividades foram muito importantes para a integração das ações em prol do meio ambiente, da arborização urbana, do bem-estar e da qualidade de vida da população. Agradecemos ao presidente da Acia e toda a diretoria pela parceria promovida com a Prefeitura, e também a todos que participaram e contribuíram para o sucesso do evento”, disse.

O presidente da Acia, James Nadin, fez um balanço das ações. “A ‘Trilha da Primavera’ foi um sucesso, levando uma ação pioneira para os bairros da cidade. Agradeço a todos que contribuíram, ao então secretário de Meio Ambiente na época do início das atividades, Fábio Renato de Oliveira, e à atual secretária Andréa Cristina Gonçales, assim como a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, e toda a equipe da Prefeitura. A ação integrada estabeleceu a ‘Trilha da Primavera’ como mais uma atividade do calendário da Acia e da cidade de Americana”, afirmou.

A “Trilha da Primavera” começou em 20 de setembro e mobilizou, ao todo, cerca de mil pessoas. As atividades abrangeram as regiões dos bairros Jardim Ipiranga (Praça Luiz de Boni), Cidade Jardim (Praça Oscar Ignácio de Souza), Centro (Rua Trinta de Julho – Calçadão) e São Vito (Avenida Paschoal Ardito).

A iniciativa contou com os apoios das secretarias de Saúde, com a campanha de combate à dengue; de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), promovendo ação educativa sobre segurança no trânsito; de Cultura e Turismo, com o apoio nas apresentações culturais; da Guarda Municipal de Americana (GAMA), com demonstração do Canil; do Movimento Ações Sementinhas; amigos do Flash Back; ONG Meu Abrigo; Barco Escola; Rotary Club; Departamento de Água e Esgoto (DAE), entre outros participantes.

Concurso de fotografia

O concurso de fotografia “Árvore preferida” segue com inscrições abertas até o dia 30 de novembro, no banner disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Para participar, é necessário enviar a foto, acompanhada de um breve relato sobre a relação de afeto ou memória com a árvore registrada, além do termo de autorização (Anexo I), para o WhatsApp (19) 3406-5183 ou para o e-mail [email protected].

Cada participante, a partir dos 13 anos de idade, pode inscrever apenas uma foto, feita com smartphone (JPEG ou PNG), com resolução mínima de 1080 x 1080 pixels e tamanho máximo de 10 MB. Os critérios de avaliação são criatividade, estética, sensibilidade do relato e adequação ao tema. O vencedor receberá prêmio especial da Acia, que será entregue em dezembro, durante o evento Destaques Ambientais.

