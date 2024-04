Ação da Marinha na Represa do Salto Grande apreende 3 motos aquáticas

Durante todo o final de semana, a Marinha do Brasil composta, pelo Sub Oficial Peixoto, 2º Sargento Cordeiro e Marinheiros Monico e Xavier, realizaram uma operação de fiscalização em toda extensão da represa do Salto Grande, em Americana.

No total, foram abordados 39 embarcações, entre barcos, lanchas e motos aquáticas. Foram notificados seis condutores de embarcações por falta de coletes salva vidas e três motos aquáticas foram apreendidas condutor sem habilitação.

A operação, que teve o intuito de trazer segurança para os frequentadores da represa, também visou coibir crimes contra a fauna, flora e o bem estar de moradores locais. A operação contou com o apoio de Agentes do Grupo de Proteção Ambiental- GPA da Gama.

A competência da Inspeção Naval é da Marinha do Brasil e se soma aos patrulhamentos preventivos e outras ações que a Guarda Municipal já realiza na Represa Salto Grande.

Em caso de acidentes ou evento náutico, deve ser acionada a Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, por meio do telefone (014) 3604-1000 ou por meio da central de emergência SAR 185, para apuração das causas e responsabilização dos envolvidos. Outras informações são encontradas no site www.marinha.mil.br/cftp.

Ações conjuntas são muito importantes e favorece o intercâmbio de conhecimentos e técnicas, além de fortalecer parcerias e cooperações institucionais e sempre que for possível a Guarda Municipal estará à disposição para prestar o apoio necessário, disse o Marco Aurélio da Silva, Diretor Comandante da GAMA.

