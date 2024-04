Os alunos da Escola Estadual “Profª Anna Peres da Silva”, no Jardim América, participaram nesta quinta-feira (11) de uma atividade educativa sobre a dengue. A ação foi promovida pela equipe da unidade de saúde ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro São José, na região da Praia Azul.

Durante o evento, os profissionais de enfermagem e os agentes comunitários de saúde da ESF realizaram uma ação lúdica para orientar os alunos do ensino fundamental (1º ao 5º ano) sobre a dengue. Eles utilizaram uma fantasia do mosquito Aedes aegypti, distribuíram panfletos e conversaram com os menores sobre as formas de prevenção da dengue.

A equipe de saúde também realizou a conferência da caderneta de vacinação dos alunos, com orientações aos pais e ou responsáveis pelas crianças para a atualização das vacinas.

“Foi um momento gratificante com os alunos, em que pudemos falar sobre a dengue e explicar a eles as formas de prevenção. Todos ficaram empolgados com a ação, porque usamos alguns recursos pedagógicos, como a fantasia do mosquito, algo que chama muito a atenção e ajuda na concentração das crianças para a compreensão de tudo que envolve o tema”, explicou a gerente da unidade, enfermeira Ana Cristina Costa de Castro Caldeira.