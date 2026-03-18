Operação da Polícia Federal com apoio de mais de 300 PMs de São Paulo assustou moradores de um condomínio de Sumaré esta quarta-feira. A ação teve o cumprimento de diversos mandados de Busca e apreensão relacionados a Organização Criminosa com envolvimento em tráfico de drogas, tráfico de armas e Crimes Violentos.

Na manhã desta quarta-feira (18/3), a Polícia Militar em conjunto com a Polícia Federal (FICCO) deflagrou ―Operação DRY FALL‖, com o objetivo de desarticular organização criminosa atuante no interior paulista, com envolvimento em tráfico de drogas, tráfico de armas e crimes violentos.

A ação conta com a participação de equipes do Comando de Policiamento do Interior-9, através 10º Batalhão de Operações Especiais, além de Forças Táticas de diversas unidades da região, em apoio às diligências, com 140 policiais militares e 35 viaturas.

Foram cumpridos na região 19 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão temporária As medidas estão sendo executadas nos municípios de Araras/SP, Bragança Paulista/SP, Hortolândia/SP, Limeira/SP, Mogi Mirim/SP, Nova Odessa/SP, Rio Claro/SP, Santa Bárbara d’Oeste/SP, Socorro/SP, Sumaré/SP, São Paulo/SP, Santo André/SP e São Bernardo do Campo/SP, além de João Monlevade/MG e das cidades de Londrina/PR e Foz do Iguaçu/PR.

Também foi determinado o sequestro de bens, o bloqueio de aproximadamente 150 contas bancárias — no valor de até R$ 70 milhões — e a suspensão das atividades de 20 empresas de fachada utilizadas para lavagem de dinheiro.

As investigações apontaram que o grupo criminoso, com vínculos com facção de atuação nacional, movimentava grandes carregamentos de haxixe, além de operar esquema estruturado de tráfico de armas, com logística interestadual e uso de empresas de fachada para ocultação de valores ilícitos.

O objetivo da operação é localizar e prender lideranças do crime organizado, desarticular o grupo investigado, coletar novas provas e reforçar o enfrentamento às facções criminosas, contribuindo para a redução da criminalidade e para a preservação da ordem pública. Esta é a primeira grande operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – Campinas/SP, composta pelo Comando de Policiamento do Interior-9 e Polícia Federal.