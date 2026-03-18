Conhecido por transformar hits nacionais e internacionais em samba e pagode, o Grupo Versão! dá um novo passo na carreira e acaba de lançar, nesta sexta-feira, 13, sua primeira música autoral: “Versão Pagodeira”, pelo selo Lab Sonoro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A faixa representa um momento emblemático para o grupo, que até então construiu sua identidade a partir de releituras criativas de clássicos do pop, rock e outros gêneros. Ouça nas plataformas digitais e assista ao clipe no canal do grupo no YouTube.

“Tendo em vista que o Grupo Versão! é focado em fazer releituras, lançar nossa primeira autoral foi algo muito simbólico. Nunca tínhamos composto uma música juntos, então não sabíamos exatamente o que esperar”, contam os integrantes.

O processo criativo aconteceu de forma intensa e orgânica. Os cinco músicos se reuniram em uma chácara para um fim de semana imersivo, com o objetivo claro de sair dali com a primeira composição própria da banda. “Cada um levou ideias, rascunhos e até músicas inteiras. Mas no final acabamos compondo uma música do zero ali mesmo, todos juntos”, revelam.

“Versão Pagodeira” nasce como uma apresentação oficial do grupo ao público. A música traduz os elementos que sempre definiram o projeto: ecletismo, mistura de gêneros, influência internacional, batucada, pagode e samba. A letra conta a história de um casal com gostos musicais diferentes, algo comum entre os fãs do grupo, que encontra na mistura do Versão! um ponto de conexão.

“A ideia principal é que todo mundo tem uma versão pagodeira. Apesar de sermos ecléticos, acreditamos que os ritmos brasileiros têm um poder inigualável. É só deixar a vergonha de lado e deixar essa versão despertar. A gente dá o primeiro empurrãozinho”, afirma o grupo.

Com arranjos que combinam cavaco, sax, guitarra e batucada, a faixa reforça o DNA do Versão!: juntar universos sonoros diferentes em um mesmo palco, ou, agora, em uma mesma composição.

Créditos: Rui Infante

Sobre o Grupo Versão!

O Versão! é um grupo paulistano criado em 2019 com a proposta irreverente de transformar qualquer hit em samba e pagode. Formado por Nathan Polachini, Pedro Lupatin, Bebel Ferreira, Flávio Aldana e Rui Infante, o grupo mistura referências que vão de escolas de samba ao rock e ao pop. Seu repertório multigênero inclui versões de sucessos nacionais e internacionais, sempre com energia, humor e brasilidade. O Versão! já se apresentou em bares, eventos corporativos, festivais e no Programa da Eliana. Em 2025, ganhou destaque nas redes após colocar Dua Lipa e Shawn Mendes para sambar em São Paulo.

Sobre o Lab Sonoro

O Lab Sonoro é um selo dedicado a impulsionar artistas independentes que acreditam na força da música autêntica. Mais do que um selo, funciona como um verdadeiro laboratório de criação, onde ideias ganham forma e se transformam em lançamentos profissionais. Com visão ampla e sem rótulos definitivos, o Lab Sonoro conecta talentos de diferentes gêneros ao seu público, priorizando identidade, liberdade artística e qualidade sonora.