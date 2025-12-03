A Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou na manhã desta quarta-feira (03) a jovem Monise Ceolin Freitas de 18 anos, que estava desaparecida desde a tarde de terça-feira (02). A localização ocorreu na Rua Júlio Justi, no bairro São Jerônimo, após diligências conduzidas pelas equipes da corporação.

Segundo relato da mãe, a jovem deixou a residência por volta das 15h20 de ontem e não retornou, motivando buscas iniciais realizadas por familiares e amigos. Na manhã desta quarta-feira(03), a genitora registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e acionou a Guarda Municipal, que imediatamente iniciou as buscas

Durante o patrulhamento, os agentes receberam informação de um cidadão, que relatou que Monise estaria em sua residência, na companhia de sua filha.

As equipes deslocaram-se ao endereço, onde localizaram a jovem. No momento da chegada das equipes, Monise encontrava-se em estado de sonolência acentuada e informou ter ingerido grande quantidade de medicamentos e bebida alcoólica. Ela relatou ainda ter permanecido durante a noite em uma área de mata na Rua Concórdia, não fornecendo outros detalhes.

Diante da situação, a jovem foi encaminhada ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico. O caso foi encaminhado ao Plantão Policial para as demais providências e apuração dos fatos.

