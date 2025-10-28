De prancha de surfe a dentadura: os achados mais curiosos da Rodoviária de Campinas

A rotina do setor de Achados e Perdidos da Rodoviária de Campinas poderia render boas histórias. Entre os itens que já foram deixados para trás pelos passageiros estão objetos curiosos: prancha de surfe, dentadura, bicicleta, esteira de academia e até um tanquinho de lavar roupas. Tudo o que é encontrado nas dependências do terminal e entregue à administração é cuidadosamente catalogado e guardado em uma sala exclusiva para esse fim.



Mas, além das histórias inusitadas, há também os campeões de esquecimento — e esses não surpreendem: celulares, carteiras e documentos pessoais lideram o ranking dos itens mais perdidos pelos passageiros.



Os objetos ficam guardados por 60 dias, período durante o qual o dono pode recuperá-los diretamente na Administração do terminal, em dias úteis e em horário comercial. Caso não sejam retirados dentro desse prazo, os itens são doados a uma instituição devidamente autorizada.



“Muita gente não imagina a variedade de coisas que encontramos aqui. Temos desde itens de alto valor sentimental até objetos completamente inesperados. Nosso papel é garantir que tudo seja registrado e guardado com cuidado, na esperança de que o dono volte para buscar”, destaca Clair do Valle Junior, gerente do Terminal Rodoviário de Campinas.



O terminal, que recebe diariamente milhares de pessoas em trânsito, mantém o setor de Achados e Perdidos como parte de sua operação de atendimento ao público, reforçando a importância da organização e da responsabilidade com os pertences dos passageiros.



“É sempre uma surpresa entrar na sala, verificar as prateleiras e encontrar os itens deixados. Cada um deles conta uma história — e alguns realmente nos deixam imaginando como vieram parar aqui”, completa Clair.





DICAS E ORIENTAÇÕES IMPORTANTES





Passagem e horários: para comprar as passagens, basta acessar www.socicam.com.br e conferir os dias e horários disponíveis. É importante reforçar que as passagens compradas pela internet devem conter o selo de embarque (QR Code). Caso não haja, o passageiro deve passar na bilheteria da empresa para retirar o selo. Por isso, é importante chegar à rodoviária com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário marcado de embarque. Só compre passagem de fontes confiáveis e de empresas que atuam na rodoviária para evitar surpresas desagradáveis na hora de embarcar. Caso ocorra algum imprevisto, a remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.





Ônibus oficiais e credenciados: para garantir que não haja surpresas negativas e nem se compactue com a ilegalidade, é fundamental que passageiros e usuários utilizem ônibus oficiais de empresas credenciadas, que oferecem serviços adequados em termos de segurança, conforto, legalidade e confiabilidade. Eles passam por inspeção, manutenção e cuidados necessários e obrigatórios, mantendo passageiros, motoristas e outras pessoas em segurança. Além disso, os ônibus oficiais e credenciados impactam também a sociedade e a economia, já que as empresas que operam com ônibus oficiais geram empregos formais, respeitando os direitos trabalhistas, as obrigações legais, fiscais e tributárias.





Documentação: o passageiro deve ter um cuidado especial com a documentação. Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto; no caso de embarque de crianças e adolescentes, para viajarem desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de autorização. Para informações, acesse www.tjsp.jus.br , em Informações / Autorização de Viagem para Crianças e Adolescentes. A documentação é imprescindível, pois sem ela não é permitido o embarque.





Bagagem e pet: atenção à bagagem, pois ela também tem normas para o embarque. São permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que o tamanho não interfira no conforto dos demais passageiros. Recomendamos que identifique suas bagagens com etiqueta, contendo nome completo e telefone. Caso o passageiro queira viajar junto com um animal de estimação, também é obrigatória a apresentação dos documentos, inclusive de vacina, e o animal deve estar em bag próprio para seu transporte.





Segurança: para ter uma viagem segura, o passageiro deve ficar sempre atento aos seus pertences, evitando ficar longe e sem visão da sua bagagem, celular e crianças. Nunca deixe alguém mexer em sua bagagem em nenhum momento da viagem. Vale lembrar que os profissionais da rodoviária estão sempre uniformizados, equipados com EPIs e permanecem em ronda ou nos balcões de informação, contando com o apoio do sistema de monitoramento por câmeras. Todos estão aptos a prestar o atendimento necessário aos viajantes.

