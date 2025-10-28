Orquestra Sinfônica de Americana apresenta ópera no Teatro Municipal nesta 5ª-feira

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana (OSMA) apresenta a ópera “La Serva Padrona”, nesta quinta-feira (30), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é gratuita e por ordem de chegada, e o público pode contribuir com uma pomada para assaduras ou um pacote de lenço umedecido para bebês, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. O espetáculo tem classificação indicativa livre.

“La Serva Padrona”, do compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi, é uma opereta cômica em dois atos que conta a história de Uberto, um senhor rico e velho, e sua serva Serpina, que foi criada por ele desde pequena. No entanto, Serpina não está satisfeita com sua posição de subordinação e decide tomar medidas para mudar sua situação. Ela convence Vespone, o servo mudo de Uberto, a ajudá-la a enganar seu patrão, criando um plano mirabolante para que Uberto seja forçado a se casar com ela.

A montagem traz cenários e figurinos luxuosos, transportando o público para a época da ópera. A produção contará com legendas simultâneas em português, permitindo que o público acompanhe toda a história, e a Orquestra Sinfônica de Americana estará presente no fosso do teatro, característica especial para esse tipo de montagem. Com direção musical e regência de Daniel Martins e direção cênica de André di Peroli, o elenco traz a soprano Joyce Martins como Serpina, o barítono Pepes do Valle como Uberto e o ator Gabriel Arjona como Vespone.

“A Orquestra Sinfônica de Americana vem consolidando um trabalho artístico de excelência, e a apresentação dessa ópera é mais uma demonstração do talento e da dedicação de nossos músicos. Além de proporcionar cultura e entretenimento, o concerto tem um caráter solidário, reforçando o compromisso da cidade com a arte e com a comunidade”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O concerto é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica localizado na Rua Gonçalves Dias, nº 696, no Jardim Girassol.

